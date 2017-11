Professori uusnatsipäätöksestä: ”Kiinnostaa Euroopassakin – Joku raja yhdistymisvapaudellakin on”

Oikeustieteen professori Juha Lavapuro pitää merkittävänä päätöstä uusnatsijärjestö Vastarintaliikkeen Suomen-osaston lakkauttamisesta. Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Poliisihallituksen kanteen asiassa.

Käytännössä päätös voi tarkoittaa liikkeen toiminnan kieltämistä ja asettamista lainvastaiseksi. Lavapuro kommentoi ennen päätöksen varmistumista Uudelle Suomelle odottavansa sitä kiinnostuneena.

–Onhan se periaatteellisesti merkittävä, että mitä tehdään tälle selvästi rasistiselle järjestölle, jossa tyypillisesti syyllistytään väkivaltaisuuksiin, Lavapuro sanoi Uudelle Suomelle aamupäivällä.

–Uskon, että ei kevyesti ei lähdetä kieltämään minkään järjestön toimintaa Suomessa, jossa kuitenkin on yhdistymisvapaus, mutta joku raja yhdistymisvapaudellakin on, se ei ole mikään ehdoton oikeus, ja nyt sitä rajaa mitataan.

Lavapuro uskoo, että päätös herättää kansainvälistä kiinnostusta, sillä ääriliikkeet ovat nostaneet päätään Euroopassa laajemminkin. Lavapuroon mukaan käräjäoikeuden tuomio tuottaa tietoa siitä, miten erilaisten ääriliikkeiden kanssa tulisi toimia etenkin, kun kyseessä on taustaltaan rasistinen ja väkivaltainenkin liike.

–Mikä on se oikeusvaltion tapa reagoida näihin? Luulen kyllä, että se on yleiseurooppalaisesti kiinnostava kysymys.

Vastaavista esimerkeistä Lavapuro mainitsee Saksan, missä eräitä natsipuolueita on käsitelty on valtiosääntötuomioistuimessa aiemmin. Suomessa asia ei viime vuosina ole ollut oikeudessa esillä ja yhdistyksen tai järjestön lakkauttaminen on meillä poikkeuksellista. MTV:n mukaan viimeksi lakkautettiin uusnatsi Pekka Siitoinin johtamia yhdistyksiä 1970-luvulla.

Lavapuro ei lähde arvailemaan päätöksen laajempia seurauksia Suomessa tai maailmalla.

