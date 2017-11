Näkökulma: Paperittomat ja Helsingin kokoomuksen ”persahdus”

Kokoomus ja perussuomalaiset olivat Helsingissä samalla puolella äänestyksessä paperittomien terveyspalvelujen laajennuksesta. Kahdestaan ne eivät onnistuneet kaatamaan esitystä, vaikka joukko demareita ja pari muutakin valtuutettua päätyi samalle puolelle.

Valtuustoaloitteen tehneet vasemmistoliiton Veronika Honkasalo, vihreiden Leo Stranius ja demareiden Thomas Wallgren saivat äänestyksessä voittosulan hattuunsa. Tulos valtuustossa oli kiivaan keskustelun jälkeen melko täpärä 45–39.

Äänestyskartan julkaisi Helsingin kaupunki omilla sivuillaan. Sieltä näkyy, että yksikään kokoomuslainen ei lipsunut rivistä. Myös kokoomusryhmää selvästi pienemmät perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja sinisten ryhmät olivat yhtenäisesti vastaan.

Helsingin kristillisdemokraattien näkemys on hieman yllättävä siksi, että heitä lähellä oleva evankelis-luterilainen kirkko on tullut tunnetuksi siitä, että se on hätämajoittanut paperittomia.

Vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n, keskustan, piraattien ja feministisen puolueen valtuustoryhmät olivat yhtenä rintamana palvelujen laajennuksen puolesta.

Asetelma oli varsin sama kuin kaupunginhallituksessa viikkoa aiemmin. Silloin kokoomusryhmä lisättynä yhdellä perussuomalaisella ja yhdellä demarilla hävisi lukemin 7–8.

Kokoomuksen ylivoimainen kasvo ja mielipidevaikuttaja Helsingissä on pormestari Jan Vapaavuori. Hän äänesti kaupunginhallituksessa kuten muutkin kokoomuslaiset, paperittomien terveyspalvelujen laajennusta vastaan.

Helsingin valtuustossa hän ei osallistunut äänestykseen paperittomista, sillä hän oli poistunut eilisestä yli puolen yön menneestä kokouksesta paljon ennen ratkaisevaa äänestystä. Hän lähti jo ennen iltaseitsemää Mäntyniemeen Britannian prinssi Williamin kunniaksi järjestetylle illalliselle.

Asiahan koskee arvioiden mukaan joitain satoja Helsingissä tällä hetkellä oleskelevia paperittomia, jotka voivat saada nyt samat terveyspalvelut kuin vielä prosessissa olevat turvapaikanhakijat. Palvelut eivät ole jatkossakaan Suomen kansalaisten saamien tasolla.

Perussuomalaisten näkemys on ollut yksinkertaistettuna se, että päätös uhkaa lisätä laitonta maassa oloa. Se voi heidän mukaansa houkutella Suomeen ylipäätään lisää turvapaikanhakijoita, mihin esimerkiksi valtuutettu Matias Turkkila viittasi vertauksellaan ”Kempeleen asunnon kahvaan”.

Saman tyyppinen on ollut henki kokoomuksessa, joskin pehmeämmällä retoriikalla. Kokoomuslainen valtuutettu Mira Saxberg twiittasi esimerkiksi, että ”laittomasti maassa oleskelevat mieluummin pois maasta kuin ’ilmaiseksi’ hoitoon”.

Perussuomalaisia hieman lievemmästä linjasta kertoo myös se, että kokoomuksen valtuustoryhmä olisi halunnut odottaa paperittomiin liittyvän selvityksen tuloksia ennen isoa linjapäätöstä.

Voittajien puolella on iloittu ihmisoikeuksien puolesta. ”Helsinki turvaa päätöksellään paperittomien perusoikeudet ihmisoikeussopimusten vaatiman tason mukaisesti. Tämä on merkittävä linjaus myös kansallisesti”, arvioi feministisen puolueen ainoa valtuutettu Katju Aro.

Pormestariksi tänä vuonna valittu Jan Vapaavuori ei profiloitunut paperiton-asiassa ollenkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi ennen kuntavaaleja suurmoskeijahankkeen vastustajana. Tuo vastustus toi todelliselle ääniharavalle hyvin todennäköisesti joitain lisä-ääniä, ehkä myös persuleiristä.

Arvoliberaalina pidetty Vapaavuori päätyi paperiton-asiassa siis Helsingin muiden kokoomusvaikuttajien tavoin samalle puolelle perussuomalaisten kanssa. Muistissa on, kuinka vielä keväällä, ennen Halla-ahon valintaa perussuomalaisten johtoon, Vapaavuori julisti: ”Minusta selvää, ettei kokoomus voi olla samassa hallituksessa Halla-ahon PS:n kanssa. Liberaalia demokratiaa puolustettava”.

Tulevaisuus näyttää, oliko nyt Helsingissä nähty jonkinasteinen ”persahdus” poliittisesti fiksu veto kokoomukselta.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

