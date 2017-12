Seppo Kääriäinen: Kysely tarjoaa hallitukselle yhden johtopäätöksen – ”Ihmiset odottavat nyt päätöksiä”

Keskustan pitkäaikainen vaikuttaja, kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Seppo Kääriäinen arvioi, että sote-uudistus heiluttelee nyt kolmen perinteisen suuren puolueen kannatusta.

–Riippuen siitä mitä sotessa tapahtuu nyt lähiviikkoina tai kuukausina, niin se muovaa puolueiden voimasuhteita ehkä merkittävimmin, Kääriäinen sanoo Uudelle Suomelle.

–Tämä viivästyminen ja epävarmuuden vellominen, kun ei tiedetä, mikä on aikataulu tai mikä on lopputulos, niin sen aistii jo kentällä, että ihmiset odottavat jo päätöksiä. Jos hallituspuolueet haluavat tehdä tästä jonkun johtopäätöksen, niin se on se, että nyt täytyy päästä sopuun näistä loppuasioista mahdollisimman pian, hän jatkaa.

Ylen tuoreessa puoluekannatusarviossa kokoomus on yhä suurin puolue, mutta sen kannatus laski edellisestä mittauksesta hieman, 0,5 prosenttiyksikköä 22,3 prosenttiin. SDP nousi 1,3 prosenttiyksikköä 19,7 prosenttiin ja keskustan kannatus pysyi ennallaan 17,4 prosentissa.

Keskustan kannatus laski miltei yhtäjaksoisesti viime vuoden heinäkuulta aina tämän vuoden syys-lokakuulle saakka 21,8 prosentista 15,8 prosenttiin. Kahdessa edellisessä mittauksessa gallupviisari on osoittanut 17,4 prosenttia. Onko lasku nyt pysähtynyt, Seppo Kääriäinen?

–Se antaa varovaisia viitteitä siitä, että ehkä aallonpohja on nyt käyty. Mutta on parempi, että gallupeista ei pitkälle meneviä johtopäätöksiä tee. Varovaisuus on viisautta.