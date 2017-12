Mikael Jungner tv:ssä: Sauli Niinistö olisi ollut SDP:lle oikea vaihtoehto

SDP:n olisi pitänyt asettua presidentinvaaleissa Sauli Niinistön taakse, arvioi puolueen entinen puoluesihteeri ja kansanedustaja, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner Ylen Aamu-tv:ssä.

Eilen julkaistun Ylen kannatusmittauksen mukaan Niinistön suosio on yhä vain kasvanut 80 prosenttiin. Kun vaalitentitkin ovat jo alkaneet, on kampanjatiimeissä odotettu, koska muiden ehdokkaiden kannatus nytkähtää ylöspäin ja Niinistön notkahtaa alaspäin.

SDP:n omaa ehdokasta, Tuula Haataista, kannatti kaksi prosenttia kyselyyn vastanneista. Kannatusluvut ovat Jungnerin mukaan viesti siitä, että SDP:n olisi pitänyt asettua Niinistön taakse. Samaa esitti kesällä myös puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Erkki Tuomioja.

–Voisi sanoa, että jos Jungner ja Tuomioja ovat samaa mieltä jostakin, niin silloin kannattaa kyllä kuunnella, Jungner sanoo Aamu-tv:ssä.

–SDP olisi ollut jonkun ihan uuden ilmiön äärellä, jos se olisi ottanut Niinistön ehdokkaakseen. Nyt sitten se joutuu todennäköisesti selittelemään [heikkoa vaalitulosta], hän jatkaa

Perjantaina julkaistun Ylen puoluekannatusmittauksen mukaan SDP:n kannatus on noussut 1,3 prosenttiyksikköä 19,7 prosenttiin. Puolue on gallupissa toiseksi suurin kokoomuksen jälkeen. Puoluesihteeri Antton Rönnholm arvioi Ylen Ykkösaamussa, että yksi tekijä gallupnousuun on ollut Haataisen kampanjointi.