Näkökulma: Touko Aallossa tapahtunut iso muutos – vihreissä piilee yhä jytky

Suomen suurin potentiaalinen kannatus, ydinkannattajajoukko jaetulla kärkisijalla. Suomen toiseksi vetovoimaisin puoluejohtaja.

Aivan äkkiseltään ajateltuna kovin monelle ei varmasti tule mieleen, että puoluebarometrin tiedot viittaavat vihreisiin ja puheenjohtaja Touko Aaltoon.

Nimittäin Aallon julkisuuskuva on syksyn kuherruskuukausien aikana muuttunut sekavaksi.

Suurelle yleisölle on jäänyt avoimeksi Aallon alkoholikanta, ruokavalio kuin yksityiselämän suhteetkin. Olenpa kuullut, että kaikille ei ole oikein vieläkään selvää, tuomitsiko Aalto Fatim Diarran insestiheiton maalaisista vai ei. Tällä viikolla hän joutui oikomaan jo omasta painostaan antamiaan kommentteja.

Aallon uusi julkisuuskuva on jo sikäli mielenkiintoinen, että vielä puoli vuotta sitten Aalto oli puolueensa sankari, joka oli nostanut vihreistä Jyväskylän suurimman puolueen.

Hän oli reippaasti kantaa ottava ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka ensitöikseen eduskunnassa perusti olutseuran, puhui käsityöläisoluiden puolesta, seurasi hanakasti sotea ja antoi hallitukselle sapiskaa Talvivaarasta. Eduskunnassa hän piti aktiivisesti puheita ja huuteli niin, että ministeriaitiosta Aaltoa alettiin nopeasti puhutella nimeltä.

Kevään puheenjohtajakampanjansa aikana Aalto otti sovittelevamman suunnan: politiikkaa tulisi tehdä pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Viestien pohjavireessä korostui tämänkin palstan lukijoille tuttu slogan: “hyvällä tai huonolla idealla ei ole puoluekirjaa”. Pääministeri Juha Sipiläkin (kesk.) soitti rautakaupasta. Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Timo Haapala äimisteli jo julkisesti, missä on vihreiden kesäpopulismi ja pohti, että vihreiden keväästä saakka toistama hokema pääministeripuolueeksi nousemisesta olisi syytä ottaa jo vakavammin.

Syksyllä Aallon esiintymisissä on ollut enemmän selittelyä, josta on revitty huumoria aina Pelimiestä myöten.

Vaikka kohuissa on Aallon kannalta kiusallisia väärinymmärryksiä, on puoluejohtajan uskottavuuden kannalta hankalaa, että hän joutuu toistuvasti omia lausuntojaan jälkikäteen oikomaan. Ne eivät rakenna kuvaa uskottavasta poliittisesta johtajasta saatikka pääministeristä.

Aalto on yhä Suomen toiseksi vetovoimaisin puoluejohtaja, mutta luvut ovat laskeneet Ville Niinistön kaudesta. Syksyn aikana suurelle yleisölle on julkisuudessa syntynyt kuva haparoivasta Aallosta. Gallupeissa vihreiden kannatus on kesän huippuluvuista jo laskenut.

Puoluebarometrista kuitenkin ilmenee, että vihreät ovat sitouttaneet ydinkannattajajoukkonsa uusiin ennätyslukemiin. Nyt 12 prosenttia suomalaisista pitää vihreitä erittäin houkuttelevana puolueena eduskuntavaaleja ajatellen. Yhtä koviin lukemiin nousee kokoomus. Kaikkiaan 38 prosenttia pitää sitä vähintään melko houkuttelevana puolueena.

Aaltoon kohdistuu kovat odotukset ja hän tuntee ne itsekin. Valintansa jälkeen Tampereen puoluekokouksessa hän tunnusti, että kevään 2019 eduskuntavaaleista tulee hänen kautensa tärkein koetus. Kun uuden puheenjohtajan kuherruskuukaudet ovat ohi, alkaa jäljelle jäädä kysymys, kuinka Aalto odotukset realisoi.

Lauantaina Aalto pitää linjapuheen vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa. Nähtäväksi jää, onnistuuko hän tällä kertaa viestimään asiansa kerralla oikein.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.