Touko Aalto varoittaa lasten luokkayhteiskunnasta: "Tämä on hälyttävää"

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto arvostelee hallitusta välinpitämättömyydestä koulutuksen eriarvoistumisen edessä. Vihreät aikoo tehdä välikysymyksen koulutuksen eriarvoistumisesta.

–Hallitus ei ole ottanut vakavasti koulutuksen eriarvoistumista. PISAn kaltaisissa koulutusvertailuissa näkyy, että koulutuksen tasa-arvo on heikentynyt. Asuinalueen, kotitaustan ja sukupuolen merkitys on kasvanut oppimistuloksissa. Liian moni valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa. Liian moni putoaa opintieltä kesken toisen asteen. Liian moni syrjäytyy yhteiskunnasta ja työelämästä kokonaan, Aalto sanoi puheessaan vihreiden puoluevaltuustossa lauantaina.

Hänen mukaansa Suomi on menossa kohti lasten luokkayhteiskuntaa.

–Tämä on hälyttävää. Suomessa duunarin lapsesta on voinut tulla tohtori, ja jokaisella on ollut yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan. Olemme tekemässä käännöstä, ja sen käännöksen suunta on väärä.

