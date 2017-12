Sauli Niinistö Ylellä: "Jos puhutaan sodan uhasta, sellaista ei ole Suomessa näkyvissä"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi, että turvallisuusuhat ovat nykyisin erilaisia kuin perinteisesti on ajateltu.

–Otan nyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttamat paineet muuttoliikkeeseen, hän totesi Tasavallan presidentin kyselytunnilla Yle Radio 1:ssä lauantaina.

Niinistö huomautti samalla, että mikään turvallisuusuhka ei tämän päivän maailmassa ole täysin ennakoitavissa.

–Mutta sanoisin, että jos puhutaan sotilaallisesta turvallisuudesta, sodan uhasta, sellaista ei ole Suomessa näkyvissä.

Niinistö kommentoi samassa yhteydessä myös puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa.

–Ruotsin kanssa käydään keskusteluja. Nyt kannattaa muistaa, että ne puheet, joita on pidetty puolustusliitosta, ovat ennenaikaisia ja Ruotsissakin ne on torjuttu. On kuitenkin paljon sellaisia alueita, esimerkiksi tiedon jakelun ja tilannekuvan muodostamisen osalta, joissa voidaan järkiperäistää toimintoja, jos pystytään yhdistämään asioita.

Niinistöltä kysyttiin ohjelmassa myös, aikooko hän pitää isyyslomaa.

–Mulla ei ole harmainta aavistustakaan siitä, mitä ensi vuonna teen. Saattaa tulla pysyvä isyyspaussi tai loma tai eläke. Jos uudelleen valitaan, tuollainen kategorinen irtautuminen voi olla vaikeaa, voi olla, että siitä tulee pätkäisyysloma.

Presidenttipari kertoi lokakuussa odottavansa perheenlisäystä.