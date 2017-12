Kansanedustaja alkoholilaista ja etämyynnistä: "Paljastaa karuja asioita virkamiesten mahdollisuuksista kävellä jopa lakien yli"

Kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.) arvostelee kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintaa alkoholin etämyyntiin liittyvien lainsäädännön epäselvyyksien suhteen. Pelkonen korostaa, että perustuslakivaliokunta linjaa tuoreessa lausunnossaan etämyynnin olevan sallittua. STM on kuitenkin uuden alkoholilain valmistelun yhteydessä kaiken aikaa katsonut etämyynnin olevan nykylain mukaan kiellettyä.

–Laajaa mielenkiintoa herättänyt kysymys etämyynnistä päätyi tulkintaan, joka paljastaa melko karuja asioita virkamiesten mahdollisuuksista kävellä poliittisten päättäjien ja jopa lakien yli avoimesti ja kenenkään siihen puuttumatta. Perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiesitys ei kiellä alkoholin etämyyntiä. Ja koska pykälät ovat pysymässä entisellään, voidaan tulkita, ettei se ole ollut kiellettyä aikaisemminkaan, Pelkonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän kuvailee asian olleen epäselvässä oikeudellisessa tilassa viime vuosina, koska laissa kieltoa ei ole, mutta STM ja lupa -ja valvontavirasto Valvira ovat tulkinneet etämyynnin olevan kiellettyä. Muun muassa Tulli on toiminut tämän tulkinnan pohjalta.

–Suomessa on vuosien ajan kiusattu ja vainottu etämyyjiä ja näiden asiakkaita ilman, että toiminnalle on ollut oikeaa laillista perustetta. Suomen viranomaisten viestintä eurooppalaisten verkkokauppojen suuntaan on aiheuttanut sen, että moni niistä on varmuuden vuoksi lopettanut Suomeen toimittamisen kokonaan, raskaiden oikeusprosessien pelossa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n sisämarkkinoiden perusvapaus, jonka rikkominen ja rikkomiseen kannustaminen on räikeä väärinkäytös, Pelkonen huomauttaa.

Hän arvioi, että STM:n alainen Valvira on nyt perustuslakivaliokunnassa vääräksi osoittautuneen etämyyntitulkinnan yksi alkulähde.

–Päävastuussa lienevät kuitenkin ministeriön virkamiehet, jotka ovat dokumentoidusti kehittäneet, ylläpitäneet ja levittäneet niin sanotusti vaihtoehtoista totuutta etämyynnin laillisesta statuksesta.

Pelkonen viittaa vuonna 2001 STM:ssä toimineeseen työryhmään, joka kansanedustajan mukaan on linjannut, ettei alkoholilaissa kielletä kuluttajaa tilaamasta alkoholijuomia ulkomailta eikä laissa ole myöskään säädöksiä, joissa kiellettäisiin alkoholien myynti- tai lähetystoiminta, joka tapahtuu Suomen ulkopuolella.

–Säädökset eivät ennen tuota tai tuon jälkeen ole muuttuneet mihinkään, eivätkä ole muuttumassa myöskään nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteella, Pelkonen kommentoi.

–Etämyyntitulkintojen vaiheista on olemassa yksityiskohtainen dokumentaatio, joka asettaa STM:n virkamiesten toiminnan tässä asiassa kyseenalaiseen valoon, hän jatkaa.

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) jätti etämyynnistä kirjallisen kysymyksen hallitukselle viime viikolla. Hän sanoo STM:n tulkitsevan alkoholin etämyyntikieltoa tavalla, joka ”lisää byrokratiaa, eikä vähennä sitä, vaikka hallituksen tavoitteena on karsia sääntelyä”.

Alatalon mielestä matkustajatuonti erityisesti Virosta on paljon merkittävämpi kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma kuin vaikkapa viinipullon tilaaminen suoraan tuottajalta Ranskasta tai Italiasta. Hänen mielestään STM ei ole esittänyt linjansa tueksi kansanterveydellisiä tulkintoja lainkaan, vaikka ne Alatalon mukaan olisivat ainoita hyväksyttäviä perusteita, koska Suomessa on myös alkoholin ongelmakäyttöä.

–Nykyinen etämyynnin estävä toimintalinja on hidas ja terveenjärjen vastainen, hän totesi tiedotteessaan.

Asiaan on haettu selvyyttä myös oikeudesta. Helsingin hovioikeus päätti keväällä niin sanotun Alkotaxi-jutun yhteydessä, että mietojen alkoholijuomien etämyynnin on oltava sallittua, mutta väkevien ei, koska Alkolla on Suomessa monopoli.

Lisää aiheesta:

Näkökulma: Jätän juomat ostamatta – alkoholin tilaaminen ulkomailta on suomalaiselle oikea riski

Alkoholilaki: Kansanedustaja oudoksuu etämyynnin estämistä – ”Hidas ja terveen järjen vastainen linja”