Entisen Nato-pomon varoitus "Putinin ansasta" liittyy myös Fortumin jättikauppaan: "Kaasu ei ole ainoa asia, mikä putkien kautta virtaa"

Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen varoittaa erityisesti Saksaa kiistellystä Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta (NS2), jota hän pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin asettamana ansana.

NS2-hanke liittyy vahvasti myös Suomeen, sillä valtio-omisteinen energiayhtö Fortum on ostamassa vajaan 47 prosentin omistusosuuden saksalaisesta Uniperista, joka on yksi NS2-hankkeen rahoittajista. Uniper on sijoittanut kaasuputkihankkeeseen noin 950 miljoonaa euroa. Näin ollen myös Fortumista tulee kaupan jälkeen välillisesti kaasuputkihankkeen rahoittaja.

–Se (NS2) on Putinin ansa, johon Saksa on astumassa aiheuttaen samalla vakavia seurauksia eurooppalaisille naapureilleen. NS2 on lippulaiva Venäjän hankkeessa, jonka tarkoituksena on pitää Eurooppa riippuvaisena venäläisestä kaasusta, lujittaa Venäjän vaikutusvaltaa EU:n ytimessä ja viedä Ukrainalta kaasutulot, joita se tarvitsee tullakseen eurooppalaiseksi valtioksi, Fogh Rasmussen kommentoi saksalaiselle Bild-lehdelle.

Fogh Rasmussen kommentoi erikseen juuri Uniperin ja toisen NS2:n saksalaisen rahoittajan Wintershallin tilannetta.

–Yhtiöt ovat tehneet nämä sijoitukset täysin tietoisina riskeistä. Näiden yhtiöiden huolestuneiden asiakkaiden pitäisi kysyä, miksi ne osallistut kaasuputkihankkeeseen, jota ne eivät oikeasti tarvitse. Vain miellyttääkseen Moskovaa? Kaasu ei ole ainoa asia, joka putkien kautta virtaa, siellä virtaa myös Venäjän vaikutusvaltaa, hän toteaa.

Tanskan parlamentti hyväksyi torstaina uuden lain, joka mahdollistaa sen, ettei NS2-putkea rakenneta Tanskan aluevesien läpi. Lain mukaan hanke voitaisiin hylätä myösturvallisuuspoliittisten syiden takia.

Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel puolestaan ilmaisi jälleen tukensa hankkeelle vierailleessaan Pietarissa viime keskiviikkona. Hän totesi Bildin mukaan Saksan haluavan saada putken valmiiksi. Sen on määrä valmistua vuonna 2019.

Fogh Rasmussenin mukaan Venäjälle lähetetään nyt ristiriitaista viestiä. Hän viittaa Ukrainan tilanteeseen ja sen vuoksi asetettuihin pakotteisiin sekä väitteisiin Venäjän vaikuttamisyrityksistä eri vaaleissa.

–Haluan nähdä, että Venäjän ja Euroopan suhteet paranevat, mutta se voi tapahtua vain, kun Venäjä lopettaa itsenäisten valtioiden häiritsemisen ja puuttumisen meidän vaaleihimme tai poliittisiin prosesseihimme. Jos protestoimme näitä asioita yhtenä päivänä, mutta sitten jatkamme Venäjän valtion omistamien energiayhtiöiden tukemista toisena päivänä, millaisen viestin lähetämme, hän kysyy.

Suomessa Fortumin Uniper-kauppaa ovat arvostelleet muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ja Anders Adlercreutz (r.), jotka molemmat ovat nostaneet esiin myös turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden.

Lepomäki on sanonut suoraan, että NS2 ei ole "mikä tahansa energiahanke, vaan se on poliittisesti erittäin kiistanalainen Itämeren nykyisin rauhattomassa turvallisuuspoliittisessa ilmastossa".

Adlercreutz puolestaan on nostanut esiin sen, että Suomen valtio on enemmistöosakkuus Fortumissa.

–Siinä tilanteessa on syytä olla huolissaan jos Fortum ostaa yhtiön joka sijoittaa Nord Stream 2 -putkeen, hankkeeseen jolla on selvät turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet, hän on kommentoinut.

Venäläismediassa arvioitiin jo kaupan julkistamisen jälkeen, että Fortumin Uniper-kauppa helpottaa NS2-hankkeen toteuttamista.

Fortumin tekemä tarjous Uniperin osakkeista päättyy 16. tammikuuta 2018. Uniperin nykyisen suuromistajan E.ONin talousjohtaja Marc Spieker sanoi noin kuukausi sitten, ettei varsinaista päätöstä Uniper-osakkeiden myynnistä Fortumille ei ole tehty. Spiekerin mukaan päätöksiä tehdään vasta tammikuussa.

Venäläisen Gazpromin pääomistamassa Nord Stream 2-hankkeessa rakennetaan kaksi maakaasuputkea Venäjältä Saksaan Itämeren poikki. Reitin on määrä kulkea Venäjällä sijaitsevasta rantautumispaikasta Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesien kautta rantautumispaikalle Saksaan.

