Luvassa kaikkien aikojen itsenäisyysjuhla - KL: Budjetti reilut 3 € / suomalainen

Suomen satavuotisjuhlat huipentuvat tällä viikolla. Luvassa on kaikkien aikojen itsenäisyysjuhla, lupaa Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen.

Tällä kertaa itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat jo huomenna aattona, 5. joulukuuta. Luvassa on esimerkiksi monia kakkukahveja ympäri Suomen. Rakennuksia juhlavalaistaan ja kirjastoissa etkoillaan. Itsenäisyyden satavuotisjuhlan virallisia avajaisia vietetään Helsingin Kauppatorilla niin ikään tiistaina.

–Mehän ollaan aattokansaa. Uudenvuodenaatto, juhannusaatto, jouluaatto ja itsenäisyyspäivän aatto. Toivomme, että itsenäisyyspäivän aaton juhlinta yleistyisi tulevaisuudessa, Timonen sanoo Kauppalehdelle.

Satavuotisen itsenäisyyden juhlintaan rahaa on tänä vuonna marraskuun viimeiseen viikkoon mennessä käytetty noin neljä miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan budjetti on 19 miljoonaa euroa vuosiksi 2013–2018. Jokaista suomalaista kohden rahaa kuluu reilut kolme euroa.

Vuodesta 2013 tämän vuoden marraskuuhun euroja on kulunut noin 14 miljoonaa.

Budjetissa on pysytty ja tullaan pysymään, Timonen kertoo. Vielä jäljellä olevat miljoonat tulevat käytettyä.

–Valtiontuet ohjelmahankkeille ja kansainväliselle toiminnalle maksetaan loppuraportteja vastaan. Itsenäisyyden syntymäpäiväviikko on myös erittäin huomattava menoerä.

Juhlavuodelle on asetettu valtion näkökulmasta kaksi päätavoitetta.

–Toinen oli vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja toinen vahvistaa Suomen kansainvälistä profiilia. Olen iloinen, että molemmat myös näyttävät toteutuvan, Timonen kertoo.

Suomi 100 -sivuilla kerrottiin marraskuun lopulla, että avoimeen ohjelmaan on liitetty 5 000 erilaista hanketta, erilaisia tapahtumia on kymmeniä tuhansia ja että noin 600 000 suomalaista on osallistunut juhlavuoden ohjelman rakentamiseen.

Juhlat huipentuvat itsenäisyyspäivään keskiviikkona 6. joulukuuta.

–Monet perinteiset itsenäisyyspäivään liittyvät sisällöt saavat juhlavuosivärin tänä vuonna. On sitten kyse sankarihaudoista, itsenäisyyspäivän paraatista tai Linnan juhlista, mikään niistä ei ole ihan normaali. Kaikessa on mukana satavuotisuuden erityiselementtejä.

Lähde: Kauppalehti, Veera Honkanen