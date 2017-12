Veroraportti kiittää ja moittii Suomea: "Syö uskottavuuden hallituksen lupaukselta torjua verosuunnittelua"

Yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö Kepa sanoo, että Suomella on vielä parannettavaa verovälttelyn torjunnassa.

Kepa viittaa tänään julkaistuun kansainväliseen veroraporttiin, jonka mukaan yhdeksällä eurooppalaisella maalla on lakeja tai toimintatapoja, joita suuryritykset voivat hyödyntää vältelläkseen veroja. Selvitys koski 18 maata Euroopassa.

–EU:lla on kovat puheet veroparatiiseja vastaan, mutta raportti osoittaa, että tehtävää riittää vielä kotikentällä. Verovälttelyn mahdollistavat jäsenmaat pääsevät nauttimaan sisämarkkinoiden eduista, mutta niillä ei ole vaaraa joutua EU:n mustalle listalle, Kepan veroasiantuntija Lyydia Kilpi huomauttaa tiedotteessa.

Tax Games – the Race to the Bottom: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2017 -raportti paljastaa, että EU-maat suhtautuvat veroskandaaleista huolimatta kielteisesti läpinäkyvyyden lisäämiseen.

–On uskomatonta, että Suomikin vastustaa sitä, että suurimmat monikansalliset yritykset velvoitettaisiin julkaisemaan perustiedot veronmaksustaan jokaisen toimintamaan osalta. Se syö uskottavuuden hallituksen lupaukselta torjua aggressiivista verosuunnittelua, Kilpi kommentoi.

Raportti kiittää Suomea siitä, että tietoja yritysten todellisista omistajista aletaan kerätä julkiseen rekisteriin. Tietoihin jää tosin vakavia aukkoja, jotka mahdollistavat piilottelun jatkossakin.

Parannettavaa Suomella on raportin mukaan etenkin siinä, ettei veropolitiikan vaikutuksia köyhimpiin huomioida. Suomi ei aio selvittää verosopimustensa vaikutuksia kehitysmaihin eikä puolla kaikkien maiden osallistumista verotuksen uudistamiseen.

–Tarvitsemme kansainväliset veroneuvottelut, samaan tapaan kuin vuosittain käydään ilmastoneuvottelut. Jos tähänastinen syöksykierre jatkuu, keskimääräinen yritysveroprosentti on nollassa vuonna 2052. Meidän täytyy pysäyttää eriarvoisuutta syventävä verokilpailu ja tehostaa toimia aggressiivista verosuunnittelua vastaan, Kilpi vaatii.

Tax Games – the Race to the Bottom: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2017 -raportin on koonnut Brysselissä toimiva Eurodad-järjestö. Suomen luvun on kirjoittanut Kepa.