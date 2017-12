THL:n ylilääkäri paperittomien lisäpalveluista MTV:llä: ”Erittäin hyvä asia – terveysturismista ei näyttöä”

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä pitää hyvänä Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä laajentaa paperittomien terveyspalveluita. Hän sanoi MTV:n Huomenta Suomessa lisäksi, ettei terveysturismiriskistä ole näyttöä.

Kaupunginvaltuusto päätti viime viikolla, että Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille, mikä tarkoittaa päivystyksellisen hoidon lisäksi muun muassa rokotuksia sekä kroonisten sairauksien hoitoa ja lääkkeitä.

Puumalaisen mukaan päätös laajentaa terveyspalveluita vain hieman, vaikka julkisesta keskustelusta voisi muuta päätellä. Hän huomauttaa, että laki velvoittaa antamaan kaikille Suomessa oleskeleville kiireellistä terveydenhoitoa ja Helsinki laajensi palveluita nyt kiireellisestä hoidosta välttämättömään hoitoon.

Lue tarkemmin: Jussi Halla-aho hävisi Helsingissä: Paperittomille lisäpalveluita äänin 45–39

Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikköä johtavan Puumalaisen mukaan haasteena on se, että kiireellinen hoito on vaikea määritellä. Voitko kertoa esimerkin?

– Mikä tahansa onnettomuus tai yleensä taudit, joita hoidetaan päivystysvastaanotolla, ovat sellaisia, jotka kuuluvat kiireellisen hoidon piiriin. Tämä on valitettavasti vain aika epäselvä termi. Tästä tulee nyt tämä ongelma: Mitä jos ihmisellä on tauti, joka kannattaisi hoitaa nopeasti tai välttämättä, mutta ei nyt kuitenkaan juuri tällä minuutilla siellä päivystyspoliklinikalla? Puumalainen sanoi MTV:n Huomenta Suomessa.

Puumalaisen mielestä Helsingin päätös helpottaa lääkärin mahdollisuuksia antaa järkevää hoitoa. Hän pitää päätöstä hyvänä.

– Se on erittäin hyvä asia. Muutos tuntuu keskustelun perusteella suurelta, mutta se on aika pieni. Eli kysymys on siitä, että jatkossa lääkäreillä ja terveydenhoitajilla on mahdollisuus vähän vapaammin tilanteessa pohtia, miten edetään, eli nyt puhutaan välttämättömästä hoidosta, Puumalainen toteaa.

Myös Vantaa, Espoo, Turku ja osin Tampere tarjoavat lapsille ja raskaana oleville hiukan laajemman hoidon kuin muu Suomi, missä lapsi ei saa esimerkiksi rokotteita. Puumalaisen mukaan tämä voi olla laumaimmuniteetin kannalta pieni uhka, mutta puhutaan vain muutamasta kymmenestä lapsesta. Hän kuitenkin huomauttaa, että periaate pitäisi olla se, että kaikilla Suomessa oleskelevilla on riittävä rokotesuoja.

Helsingin päätös on herättänyt kuohuntaa ja etukäteen sitä vastustivat julkisuudessa etenkin perussuomalaiset. Kriitikot ovat syyttäneet palvelujen laajentamisen houkuttelevan Suomeen entistä enemmän tulijoita. Jotkut ovat puhuneet suoranaisesta terveysturismista.

Puumalaisen mukaan terveysturismia on yritetty tutkia ja selvittää jo monta vuotta, mutta väitteen tueksi ei ole mitään viitteitä.

–Kannattaa muistaa, että Euroopassahan on paljon maita, jotka tarjoavat laajempiakin palveluita paperittomille ihmisille, eikä tällaista terveysturismia ole näköpiirissä.

Paperittomien määrää on vaikea arvioida, mutta Suomessa on puhuttu noin 3000 paperittomasta. Puumalaisen mukaan määrä on etenkin talviaikaan todennäköisesti pienempi. Hän huomauttaa, että kyse on ihmisistä, jotka tulevat ja menevät ja viettävät Suomessa tyypillisesti vain vähän aikaa.

Lue myös:

Ex-kansanedustaja Kari Rajamäki: Helsingin päätös johtaa vakaviin seurauksiin

Ozan Yanar vaatii paperittomille laajempia palveluita koko Suomeen

Nasima Razmyar suomii SDP:tä: ”Kytee epäilys, onko demarit heikoimman puolella maahanmuutossa”

Turhaa draamaa paperittomien palveluista? – Professori: Helsinki vain noudatti perustuslakia

Näkökulma: Paperittomat ja Helsingin kokoomuksen ”persahdus”