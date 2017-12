Timo Soinilta jyrkkä ulostulo: "Kova on hinku propagoida kuoleman kulttuuria"

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ottaa hyvin suorin sanoin kantaa eutanasiaan.

–Ihmiselämä on minulle pyhä. Kohdusta hautaan. En alistu murhamiehen tasolle. En, vaikka sydän märkänisi, hän kirjoittaa blogissaan.

Soinin kirjoitus on vastaus Helsingin Sanomien maanantaina julkaisemalle gallupille, jonka mukaan 9 prosenttia vastaajista ei sallisi eutanasiaa. Huhtikuussa samaan kysymykseen kielteisesti vastasi 14 prosenttia. Kuolinavun sallisi 73 prosenttia, mikä on juuri ja juuri tilastollisesti merkittävä muutos, sillä kevään lukema oli 77 prosenttia.

–Helsingin Sanomat hieroo taas gallupsaippuaa kansan silmiin. Kova on hinku propagoida kuoleman kulttuuria, Soini toteaa.

Hänen mukaansa eutanasia-keskustelussa hämärretään käsitteitä eikä asioista puhuta niiden oikeilla nimillä.

–Eutanasia oli alkujaan armomurha, sittemmin armokuolema, sitten hyvä kuolema. Korvat eivät kestä totuutta.

–Asia on hyvin yksinkertainen. Joko olet elämän puolella tai olet sitä vastaan. Muu on sievistelyä. Selittelyä. Hurskastelua ja hypokratiaa. Kysymys ei ole helppo, vastaus on. Kyllä tai ei, Soini jatkaa.