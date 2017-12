Juha Sipilän hallitukselle ennätyksellisen heikot lukemat: "Luottamusta rapauttanut soten ympärillä vellova epävarmuus"

Suomalaisten luottamus pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen pudonnut poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston Kansan Arvot 2017 -tutkimuksen mukaan luottamus hallitukseen "kyntää pohjamudissa".

Vielä vuosina 2013 ja 2014 hallituksen luottamus oli 45 prosentissa, kun tänä vuonna hallitukseen luottaa enää 31 prosenttia kansalaisista. Tulos on tutkimuksen mittaussarjahistorian pohjalukemissa. Viime vuonna lukema oli 33 prosenttia.

–Luottamus poliittiseen päätöksentekoon on kriisissä. Hallituksen luottamusta ovat mahdollisesti rapauttaneet useat peräkkäiset päätösten pyörtämiset ja sote-uudistuksen ympärillä vellova epävarmuus. Sama vaikutus lienee ollut leikkauksilla suomalaisten ylpeydenaiheeseen, koulutusjärjestelmään, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kommentoi.

Luottamus on laskenut erityisen paljon korkeasti koulutettujen keskuudessa; heistä 33 prosenttia sanoo nyt luottavansa hallitukseen, kun vuonna 2013 osuus oli 52 prosenttia.

51 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Suomi tarvitsee tulevaisuudessa nykyistä enemmän ulkomaista työvoimaa. Viime vuonna näin ajatteli 44 prosenttia vastaajista. Lisäksi 89 prosenttia vastaajista pitää kansainvälistä toimintaa erittäin tärkeänä Suomelle ja 70 prosenttia vastustaa Suomen mahdollista eroa EU:sta.

–Mittarit osoittavat, että Suomi on entistä valmiimpi avautumaan maailmalle. Sekavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa suomalaiset näyttävät ymmärtäneen, että yhteistyössä on voimaa. Tämä heijastuu myös EU:n kasvavassa suosiossa, unioni on kriiseistään huolimatta onnistunut luomaan itsestään suomalaisille tärkeän ja merkityksellisen yhteisön, Harri Leinikka huomioi.