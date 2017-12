Entinen sote-ministeri ällistyi ”pörriäisistä”: ”Huh huh – käynnissä häikäilemättömät ostot”

Sote-uudistusta hallituskauden ensimmäisen puolivälin valmistellut Juha Rehula (kesk.) kritisoi yksityisten terveyspalveluyritysten nykyistä toimintaa kunnissa.

Julkisuudessa tikunnokkaan on noussut erityisesti Mehiläinen, ja sen suunnittelemat kaupat niin Meri-Lapissa kuin Siikalatvan kunnan kanssa. Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö torppasivat Mehiläisen ja Siikalatvan Ouluun kaavaillun terveysaseman.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa Mehiläinen on neuvotellut kokonaisen keskussairaalan ulkoistuksesta Kemissä. Sopimusluonnosta keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on luonnehtinut karseaksi. Hallitus on ripeästi laatinut esityksen uusiksi rajoituslaeiksi, joilla kauppa pyritään vielä estämään. Eduskunta keskusteli lakiesityksestä maanantaina.

–Kyllähän tällä hetkellä on käynnissä puhdas markkinoiden osto häikäilemättömällä tavalla, kansanedustaja. Ne sopimukset, joita tällä hetkellä kunnat tekevät näitten kimalaisten ja pörriäisten kanssa: huh huh, Rehula sanoi eduskunnassa.

Rehula pitää uusia rajoituslakeja tärkeinä ja katsoo, että niiden tavoite on estää, ”että mentäisiin tekemään aivan täysiä pöljyyksiä”.

Perhe- ja peruspalvelun ministerin tehtävät siirtyivät heinäkuussa Annika Saarikolle (kesk.). Ministerivaihdosta oli sovittu jo hallituskauden alussa.

