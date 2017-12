”Poliisi ei siirrä 612-kokoontumista pois – muita mahdoton järjestää turvallisuussyistä”

Töölöntorilla ei keskiviikkona itsenäisyyspäivänä voida järjestää lastentapahtumaa, koska siellä kokoontuu 612-kokoontuminen, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.

–Useampi taho on kysynyt Töölöntorin tilanteesta. Poliisi ei siirrä 612-kokoontumista pois Töölöntorilta. Tapahtumasta on tehty ilmoitus lähes vuosi sitten ja siihen osallistujat ovat täyttäneet edellisvuosina Töölöntorin, poliisi kertoo Twitterissä.

–Muiden samanaikaisten tapahtumien järjestäminen Töölöntorilla ei ole turvallisuussyistä mahdollista.

612-kokoontuminen on äärioikeistolaisten marssi, johon myös Suomen vastarintaliike on ottanut osaa. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi järjestön hiljattain lakkautettavaksi. Tuomio ei ole saanut lainvoimaa, vaan järjestö on valittanut päätöksestä. Tapahtumaan on kutsuttu äärioikeistolaisia myös Ruotsista ja Venäjältä.

Töölöntorille kaavailtiin järjestettäväksi samaan aikaan lastentapahtumaa, jossa olisi muun muassa eläimiä sekä jumppadisko. Lastentapahtumaa puuhannut Aleksi Pahkala on kiistänyt Ylellä, että tapahtuman tarkoituksena olisi estää 612-marssin toteutuminen.

Pahkala on aiemmin ollut mukana järjestämässä rasismia ja fasismia vastustanutta Peli poikki -marssia syksyllä 2016 sekä Meillä on unelma -tapahtumaa kesällä 2015.

Poliisi kertoo, että ”Helsingin kaupunki on tarjonnut lastentapahtumalle vaihtoehtoisia paikkoja iloisen ja turvallisen tapahtuman järjestämiseksi”. Entinen jalkapalloilija, Telia 5G -areenan toimitusjohtaja Aki Riihilahti tarjosi jalkapallostadionia tapahtuman käyttöön.