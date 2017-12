Sinnemäki hämmästyi: Poliisi valitsi äärioikeiston eikä lapset – Lastenjuhlat tarttui Aki Riihilahden tarjoukseen

Itsenäisyyspäivän lastenjuhlat saadaan sittenkin pidettyä, vaikka tapahtuma joutui siirtymään pois Töölöntorilta. 612-marssi oli varannut tilan aiemmin. Monet ovat ihmetelleet, miksi äärioikeistolaiseksi kutsutun marssin sallitaan ajaa lapset evakkoon Töölöstä.

Lastentapahtumaan oli tulossa myös alpakoita aitauksineen, minkä johdosta jotkut ovat alkaneet kutsua tilannetta alpakkagateksi tai -kohuksi. Asia on saanut somessa suuret mittasuhteet ja siihen ovat ottaneet kantaa muun muassa mediatutkija Anu Koivunen ja vihreiden entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö Twitterissä. Molemmat ovat ihmetelleet poliisin toimintaa asiassa ja katsoneet, että torilta tulisi siirtää pikemminkin ”äärioikeiston marssi” kuin lastentapahtuma.

– Göteborgin kirjamessujen yhteydessä turvallisuusarviointi tehtiin lopulta toisin: pelkoa herättävät siirrettiin, Koivunen twiittasi viitaten taannoiseen kohuun Ruotsissa.

Myös järjestäjät pitävät poliisin toimintaa vääränä ja tekevät asiasta oikaisupyynnön kaupungille.

–Ei ole kohtuullista, että lasten tapahtuma peruttiin turvallisuussyistä. Kaupungin on oltava turvallinen kaikille. Me järjestäjät, alle 20 yksityishenkilöä, keskitymme nyt järjestämään huomiseksi iloisia Suomen 100-vee synttäreitä lapsille, todetaan järjestäjien tiedotteessa.

Poliisi kertoi tänään Twitterissä, että 612-kokoontumisesta on tehty ilmoitus lähes vuosi sitten ja sama tapahtuma on täyttänyt Töölöntorin myös edellisvuosina. Muiden samanaikaisten tapahtumien järjestäminen ei ole turvallisuussyistä mahdollista poliisin mukaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kirjoittaa blogissaan, ettei kaupunki voi neuvoa poliisia toiminnassaan. Hän huomauttaa, että lastenjuhlat tulivat viranomaisten tietoon vasta viime viikolla, kun 612-kulkue teki ilmoituksen jo 7.12.2016.

– Olen keskustellut poliisin kanssa asiasta, kun tuplabuukkaus Töölöntorille kävi ilmi viranomaisille. Kaupungin intressissä on turvata kaupunkirauha ja turvallisuus kaikille kaupunkilaisille ja varmistaa eri tapahtumien rauhanomainen ja kaikille turvallinen eteneminen yhteistyössä poliisin kanssa, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori toteaa, että 612-kulkue ei edusta sellaisia arvoja, jotka hän itse jakaisi, mutta huomauttaa, että erilaisia mielenilmauksia, kokoontumisia ja tapahtumia ”tulee kohdella juridisesti ja hallinnollisesti tasavertaisesti riippumatta siitä, onko niiden agendasta tai mieltään osoittavien mielipiteestä samaa tai eri mieltä”.

–Kaikenlaisia mielenilmauksia tulee suvaita riippumatta siitä, edustavatko ne omaa arvomaailmaa vai eivät – kunhan ne toteutetaan rauhanomaisesti ja poliisia informoiden.

Vapaavuoren mukaan tuplabuukkaus johtuu huonosta tiedonkulusta, joten viranomaisten ja kaupungin välistä tiedonkulkua parannetaan. Pormestarin mukaan kaupunki on tarjonnut lastentapahtumalle useita korvaavia tapahtumapaikkoja.

Yksi järjestäjistä, Aleksi Pahkala, kertoi jo anivarhain tänään Facebookissa, että vaihtoehtoista paikkaa mietitään, mutta totesi jupakan väsyttäneen järjestäjäkaartia ja pohti, saadaanko juhlat kasaan 11 hengen voimin.

– Voin hyvällä omallatunnolla sanoa, että lastentapahtumalla on puhtaat pussissa. Meillä talkoolaiset on hyytyneitä, alpakkatoimittaja sai äärioikeiston niskasnsa, salaliittoteoreetikot bensaa liekkeihinsä ja media teki ”alpakat vs natsit” -vastakkainasettelun, joka on tuonut tunteet pintaan, Pahkala kirjoitti viitaten teorioihin, joiden mukaan anarkistit olisivat puuhamassa lastentapahtumaa 612-kulkueen kiusaksi.

Nyt porukka näyttää paisuneen. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että yön ja aamun aikana on tullut monia hyviä tarjouksia uudeksi juhlapaikaksi. HJK tarjosi Töölön jalkapallostadionia jo yöllä. Samoin Korjaamo tuli apuun.

– Halutessanne tervetuloa lapset Telia 5G -areenalle siihen ihan viereen, meillä on aina teille tilaa ja tarjoamme mielellämme stadionin käyttöönne, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti twiittasi.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) twiittasi kiitollisuudesta.

– Tänään on kai oltava kiitollinen siitä, että vaikka Helsingin poliisi ei asettanut lasten ja alpakoiden tapahtumaa äärioikeiston edelle, niin iso osa kaupunkilaisista kyllä vaikuttaa ajattelevan toisin, Sinnemäki sanoi Twitterissä.

