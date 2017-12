Kaksi kiinniottoa Helsingissä: "On harmillista, että ihmisiä kiusaavia marsseja nähdään myös Suomen 100-vuotisjuhlapäivänä"

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvostelee kovin sanoin Helsingissä tänään itsenäisyyspäivänä järjestettäviä mielenosoituksia ja marsseja.

Helsingissä järjestettiin iltapäivällä Helsinki ilman natseja -kulkue sekä Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Kohti vapautta -mielenilmaus. Parhaillaan on alkamassa sitoutumaton, mutta kansallismielinen 612-marssi.

–Itsenäisyyspäivän lieveilmiöihin kuuluvat erilaisten ääriliikkeiden profiilinnostot. On harmillista, että ihmisiä kiusaavia marsseja nähdään myös Suomen 100-vuotisjuhlapäivänä. Ne eivät tee oikeutta sille työlle, jota tämän maan rakentamiseksi on tehty, eivät anna arvoa sille kuinka hyvä maa Suomi tänään – kaikkine puutteineenkin – on, eivätkä kunnioita maltillisen valtaenemmistön toivetta viettää isänmaan suurta juhlapäivää arvokkaasti ja rauhallisesti, Vapaavuori kirjoittaa Facebookissa.

Hän sanoo, että poliisin epäkiitollinen tehtävä on hallita mielenilmaisuja vahingot minimoiden ja kaupungin turvallisuudesta huolehtien.

–Annetaan heidän hoitaa työnsä, meillä on hyvä poliisi. Meidän muiden tehtävä on olla provosoitumatta ja jättää mielenosoitukset mahdollisimman vähälle huomiolle.

Vapaavuori korostaa olevansa vahvasti eri mieltä sekä äärioikeiston että äärivasemmiston ajatuksista ja toimintatavoista.

–Vapaaseen isänmaahan kuuluu kuitenkin, että heilläkin on oikeutensa. Oikeusvaltio on yhteiskuntamme peruspilareista vankimpia. Suvaitsevaisuus on sitä, että suvaitsee myös niitä, joiden kanssa on vahvasti eri mieltä, ja vaikka toivoisi, ettei tällaisia liikkeitä olisi olemassakaan.

Vapaavuori arvioi, että kansainvälisesti katsoen lieveilmiömme ovat kaikesta huolimatta olleet varsin pienimuotoisia ja harmittomia.

Helsingin poliisin mukaan mielenosoitukset ovat tähän mennessä sujuneet rauhallisesti. Poliisi muistuttaa Twitterissä, että mielenosoitusten järjestäjät vastaavat siitä, että mielenosoitukset myös puretaan hallitusti.

Aikaisemmin päivällä poliisi otti kiinni kaksi henkilöä, jotka häiriköivät mielenosoituksia.

–Toinen häiriköi Hakaniemestä lähtenyttä kulkuetta, toinen Narinkkatorilta lähtenyttä kulkuetta, poliisi kertoo.

