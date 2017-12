Sauli Niinistö julkaisi yhteiskuvan - Linnan juhlat alkoivat

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio julkaisivat yhteiskuvan sosiaalisessa mediassa juuri ennen itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa presidentinlinnassa.

–Hyvää 100-vuotispäivää rakas Suomi ja kaikki suomalaiset! Glad 100-årsdag kära Finland och alla finländare, Niinistö toivotti Facebookissa ja Twitterissä.

Presidenttiparia kätteli tämän vuoden Linnan juhlissa ensimmäisenä entinen puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen.

Heti Valtasen jälkeen Sauli Niinistöä ja Jenni Haukiota kättelivät 100-vuotiaat veteraanit Erkki Pitkänen ja Edvin Ilola.

Linnan juhliin on kutsuttu kaikkiaan noin 1900 vierasta. Tasavallan presidentin kanslian mukaan kutsuvieraissa on pyritty sekä ajalliseen että maantieteelliseen kattavuuteen. Joukossa on sekä legendoja että nuoria kykyjä niin kulttuurin, urheilun, talouden kuin politiikankin aloilta.

Ensimmäisinä kättelyvuorossa ovat sotaveteraanit ja lotat. Mariankadun puolelta saapuvien vieraiden kättely kestää noin puolitoista tuntia. Pohjoisesplanadin puolelta vastaanotolle saapuvat muun muassa Suomeen akkreditoitu diplomaattikunta. Kättelyn jälkeen Ylioppilaskunnan Laulajat ja Philomela-kuoro esiintyvät Valtiosalissa.