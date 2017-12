100-vuotiaat veteraanit avasivat Linnan juhlat - katso ensimmäiset kuvat kättelystä

Presidenttiparia kätteli tämän vuoden linnan juhlissa ensimmäisenä entinen puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen.

Valtanen oli viimeinen puolustusvoimain komentaja, joka on itse osallistunut sotatoimiin. Hän värväytyi vapaaehtoiseksi lähetiksi Turun lohkon esikuntaan joulukuussa 1939.

Heti Valtasen jälkeen Sauli Niinistöä ja Jenni Haukiota kättelivät 100-vuotiaat veteraanit Erkki Pitkänen ja Edvin Ilola. Heistä Ilola on kolmen sodan veteraani, hän taisteli talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa. Etukäteistietojen mukaan Linnan juhliin on kutsuttu kolme 100-vuotiasta sotaveteraania.

Linnan juhliin on kutsuttu kaikkiaan noin 1900 vierasta. Tasavallan presidentin kanslian mukaan kutsuvieraissa on pyritty sekä ajalliseen että maantieteelliseen kattavuuteen. Joukossa on sekä legendoja että nuoria kykyjä niin kulttuurin, urheilun, talouden kuin politiikankin aloilta.