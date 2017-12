Touko Aalto kypsyi Mikko Kärnän twiitteihin – blokkasi kansanedustajakollegan: ”Aivan käsittämätöntä toimintaa”

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto on estänyt kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) Twitterissä. Vihreitä arvostellut Kärnä ei näin ollen enää näe Aallon twiittejä. Kärnä kommentoi asiaa tuohtuneena.

Aktiivisena some-kirjoittajana tunnettu Kärnä syyttää, että ”vihreiden uusi viestintälinja näyttää olevan mennä poteroon ja kieltäytyä asiallisesta keskustelusta”.

–Helppoa möykätä omassa kuplassa, kun ei ole kukaan sanomassa vastaan, Kärnä sanoi ja jakoi kuvakaappauksen Touko Aallon estosta.

Kärnän mukaan hänen tapanansa ei ole mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan keskustella politiikasta. Hän sanoo pitävänsä ratkaisua ”todella ihmeellisenä puolueen puheenjohtajalta toiselle kansanedustajalle”.

–Aivan käsittämätöntä toimintaa. Käymmehän me täällä tosiaan hyvin kriittistäkin keskustelua keskenämme, mutta se on silti asiallista, Kärnä twiittaa.

Aalto kommentoi bannausta Demokraatille ja huomauttaa, että Twitterissä on mahdollisuus ”pistää kaveri vähän jäähylle jäähtymään”. Hän aikoo myöhemmin päästää Kärnän jälleen seuraajakseen.

– Jos ei ole kykyä käydä asiallista keskustelua ja jatkuvana virtana vaan huutaa ja mesoaa ja möykkää, voi miettiä vähän omia toimintatapojansa, Aalto sanoo Demokraatille.

– Jos ei ole mitään muuta kuin jatkuva tämmöinen möykkääminen ja mesoaminen, siis aivan niin kuin maanisella tasolla mennään, olisiko urheilutermein jatkuva väärä pelitapa.

Kärnä puolustautuu Twitterissä todeten, että ”vähempikin twiittaaminen tietysti riittäisi, jos vihreät ja Touko Aalto joskus vastaisivat heille esitettyihin kysymyksiin”.

Viime päivinä Touko Aalto on kuohuttanut vihreiden välikysymyshankkeella, joka suututti muissa oppositiopuolueissa. Aalto ilmoitti vihreiden tekevän koulutuksen eriarvoistumisesta välikysymyksen, vaikka siitä oli puhuttu kaikkien oppositiopuolueiden kesken ja hallitus on jo vastaamassa eriarvoistumista koskevaan välikysymykseen. Aalto kiirehti kertomaan opposition kokoustavan ja päättävän asiasta hallituksen vastattua tuoreimpaan välikysymykseen. Myös pääministeripuolueen Kärnä on arvostellut vihreitä välikysymyksestä.