Kristillisdemokraatti hämmensi kyselytunnilla: ”Voisiko Suomikin liittyä Trumpin linjaukseen?”

Kansanedustaja Peter Östman (kd.) herätti tänään hämmennystä eduskunnan kyselytunnilla. Hän nosti esiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kuohuttaneen linjauksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Östman tiedusteli Suomen kantaa asiaan.

Trump ilmoitti myös, että maan suurlähetystö siirretään Jerusalemiin. Päätöksen on arvioitu vaarantavan Lähi-idän rauhanprosessin ja turvallisuuden. Ainakin 16 ihmisen kerrotaankin loukkaantuneen päätöksestä alkaneissa mielenosoituksissa Gazassa ja Länsirannalla. Hamasin johtaja, palestiinalaisten pääministeri Ismail Haniyyah sanoi, että tulossa voi olla uusi intifada eli palestiinalaisten kansannousu.

YK:n turvaneuvosto linjasi jo vuonna 1980 antamassaan päätöslauselmassa, ettei se tunnusta Jerusalemia pääkaupungiksi ja vetosi kaikkiin maihin, jotta ne vetäisivät lähetystönsä kaupungista. Yhdysvallat pidättäytyi äänestämästä turvaneuvostossa.

Östman sanoi eduskunnassa, että Jerusalem tuli Israelin pääkaupungiksi jo 3000 vuotta sitten. Östman sanoi, että arabeilla on alueella ”21 valtiota pääkaupunkeineen, luonnonrikkauksia ja öljyä ja juutalaisilla on vain yksi valtio, jonka pinta-ala on 1 prosenttia arabialueista”.

–Yhdysvaltojen presidentti Trump haluaa siirtää Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin ja samalla hän tunnusti Jerusalemin aseman Israelin pääkaupunkina. Kysyn, että miten Suomen hallitus on varautunut tähän muuttuneeseen tilanteeseen? Voisiko ajatella, että Suomikin liittyisi tähän linjaukseen, Östman kysyi eduskunnassa.

Kysymykseen vastasi pääministeri juha Sipilä (kesk.), joka totesi, että Suomen linja on asian suhteen muuttumaton. Hänen mukaansa Suomi lähtee siitä, että alueelle neuvotellaan kahden valtion ratkaisu, ja samoilla linjoilla on myös EU. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ministerikokouksessa oleva ulkoministeri Timo Soini (sin.) kommentoi asiaa aiemmin Twitterissä.

–Jerusalemin asemasta Israelin ja Palestiinan pääkaupunkina voidaan sopia vasta osana tulevaa rauhaa. Kahden valtion malli ainoa realistinen, Soini twiittasi.

Kyselytunnilla sallittiin poikkeuksellisesti edustajien kysymykset vapaassa järjestyksessä.