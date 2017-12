Alma-kysely: Sauli Niinistön johto luiskahti – Vanhanen Väyrysen edellä

Jatkokautta hakevan presidentti Sauli Niinistön johtoasema presidenttikisassa on yhä vahva, mutta laskenut edellisiin kyselyihin nähden, ilmenee Alma Median teettämästä mielipidekyselystä.

Niinistöä äänestäisi nyt 64 prosenttia suomalaisista. Kantansa kertoneista Niinistöä tukee 70 prosenttia, kun Ylen viimeviikkoisessa gallupissa vastaava luku oli 80 prosenttia.

Istuvan presidentin ainoalta uskottavalta haastajalta näyttää vihreiden Pekka Haavisto, jota äänestäisi 12 prosenttia vastaajista. Muut ehdokkaat saavat vain 1–3 prosentin kannatuksen.

Esimerkiksi keskustan Matti Vanhasen kannatus on kolme prosenttia. Kansanliikkeen taaksensa keränneen ex-keskustalaisen Paavo Väyrysen kannatus sen sijaan oli Alma-kyselyssä kaksi prosenttia, mutta kysely on tehty ennen kuin Väyrysen ehdokkuus varmistui vaaditun kannattajakorttimäärän ylityttyä.

Kokoomustaustainen Niinistö on yhä ällistyttävän suosittu yli puoluerajojen. Esimerkiksi Sdp:n kannattajista peräti 65 prosenttia äänestäisi Niinistöä, vaikka puolueella on oma ehdokas Tuula Haatainen. Myös keskustalaisista 65 prosenttia äänestäisi Niinistöä, vaikka ehdolla on entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk).

Vaalitulosta ei silti voi julistaa varmaksi. Presidentinvaaleja ei yleensä voiteta ensimmäisellä kierroksella.

Presidentinvaalien kannatusmittauksen teki Alma Median toimeksiannosta Tietoykkönen. Haastatteluja tehtiin 1 500 puhelinhaastattelujen (555) ja internet-kyselyn (945) yhdistelmänä 23.11.–3.12.2017. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Päivitetty Väyrystä koskeva kohta: hänen ehdokkuutensa ei ole vielä virallinen.

