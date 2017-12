Suurmoskeijahanke etenee, Bahrainin edustajat nyt Suomessa – Tämä kuva havainnollistaa hankkeen koon Hanasaaressa

Epävirallisesti suurmoskeijana tunnettu Oasis-hanke etenee Helsingin kaupungin koneistossa. Moskeijahankkeen alustava aluevaraus on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä ensi viikolla, ja hanketta rahoittavan Bahrainin kuningashuoneen edustajat vierailevat parhaillaan Helsingissä.

– Helsinkiin suunniteltu palvelu-, dialogi- ja moskeijahanke etenee. Oasis-hankkeen tontinvaraus Helsingin kaupungilta on tulossa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn lähipäivinä. Hanke on riippumattoman suomalaisen Oasis-säätiön koordinoima. Hankkeen ulkomaisena rahoittajana toimii Bahrainin kuningaskunta, hankkeen suomalaisedustajat kertovat mediatiedotteessaan.

Säätiön mukaan Bahrainin kuningaskunnan edustajat ovat Suomessa kertomassa erityisesti hankkeen rahoituksesta.

Virkamiesten valmistelema kaupunkiympäristölautakunnan esitysehdotus on myönteinen hankkeen etenemiselle. Esitysehdotuksen mukaan lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaa Oasis-säätiölle alueen ”moskeija- ja monitoimikeskus-hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä ja arkkitehtikilpailun järjestämistä varten”. Kyse ei ole vielä varsinaisesta tonttivarauksesta ja hankkeen toteuttamiselle esitetään muun muassa rahoituksen luonteeseen liittyviä ehtoja.

Pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti perjantaina, että virkamiesten esityksestä huolimatta hän ei edelleenkään kannata moskeijahanketta. Lue lisää: Pormestari Vapaavuori: ”En kannata suurmoskeijaa vieläkään”

Hanketta vastustava perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen suhtautuu epäillen virkamiesten asettamien ehtojen ”tiukkuuteen”. Hän viittaa Ylen uutiseen aiheesta.

– Ylen uutisen mukaan suunnitteluvaraukseen liittyy tiukkoja ehtoja mm. rahoituksen läpinäkyvyydestä sekä siitä ettei rahoitus saa aiheuttaa riippuvuussuhteita. Lisäksi kaupunki edellyttää, että hankkeen vetäjäksi pitää tulla säätiö. On tiukat ehdot. Tulee mieleen viisumihakemus USA:n. Hakemuksessa kysytään mm. oletko osallistunut ihmiskauppaan ja oletko osallistunut terrorismin rahoitukseen. Jos vastaat kyllä, viisumia ei kenties saa. Mutta tiukka on seula ja kysymykset, Rantanen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan materiaaleista löytyy myös yllä näkyvä massoittelututkielman havainnekuva, joka havainnollistaa Hanasaareen suunnitellut hankekokonaisuuden laajuutta.

Moskeijahanke on jakanut vahvasti mielipiteitä ja myös suomalainen muslimiyhteisö on ollut siitä erimielinen ja osin huolestunut. Helsingin kaupunginhallituksessa hankkeella on vain vähän kannatusta, ja myös pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kampanjoi hankkeen vastustamisella.

