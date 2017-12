Suomi junailikin maailman monumenttien valaisun itse – 50 nähtävyyttä loisti pilkkahintaan

Kymmeniä monumentteja ja rakennelmia on valaistu satavuotisen Suomen kunniaksi pilkkahintaan, kertoo Talouselämä. Näkyvyyttä junailikin Suomi itse kampanjallaan.

Kyse ei ollutkaan muiden maiden spontaanista halusta onnitella Suomea, vaan muun muassa Rio de Janeiron Kristus-patsaan ja Rooman Colosseumin valaisu olivat suomalaisten järjestämiä. Valtioneuvoston Suomi 100 -sihteeristön viestintäpäällikkö Päivi Pirttilä kertoo, että monet paikalliset tahot halusivat antaa valaistuksen lahjaksi ja esimerkiksi Kristus-patsasta hallinnoiva uskonnollinen yhteisö teki näin.

Pirttilän mukaan ulkoministeriön edustustoilla on hyvät kontaktit, joita hyödynnettiin kampanjassa. Valtio oli varannut rahaa hankkeiden toteuttamiseen ja budjetti oli noin 100 000 euroa, josta alle puolet toteutui. Vertailun vuoksi Helsingin Sanomien koko etusivun täyttävän yhden mainoksen listahinta on hiukan yli 50 000 euroa.

Pirttilän mukaan jopa miljoonat ihmiset ovat nähneet valaistukset. Myös Yle tuotti liikkuvaa kuvaa kansainväliseen jakeluun. Lisäksi valaistuksista on kirjoitettu useiden maiden lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Joissakin tapauksissa ulkomailta otettiin yhteyttä Suomeen.

–Vielä pari viikkoa sitten näytti siltä, että meillä on vähän alle 30 maata ja noin 30 kohdetta. Ihan viime päivinä selvisikin, että kohteita tulee noin 50. Esimerkiksi Vadsøstä otetiin meihin yhteyttä ja he halusivat tehdä valaistuksen. He perustelivat tätä sillä, että Suomesta on tullut heille niin paljon siirtolaisia, Pirttilä kertoo Talouselämälle.

Erityisen innokkaasti valaistushankkeisiin tarttuivat ulkomailla asuvien suomalaisten tai suomalaistaustaisten ihmisten seurat ja yhdistykset. Esimerkiksi Newcastlen Millennium Bridgen sillan valaistus oli Pirttilän mukaan paikallisten suomalaisten aktiivien käsialaa.

Lähde: Talouselämä