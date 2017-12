Suurmoskeijalle kerätään nyt 700 000€ tilille Bahrainissa – Perussuomalainen aiheutti hässäkän tiedotustilaisuudessa

Helsinkiin kaavaillun niin kutsutun suurmoskeijan suunnittelua ja arkkitehtikilpailua varten aiotaan kerätä yhteensä 700 000 euroa Bahrainiin perustettavalle tilille. Koko hankkeen budjettia tai toimintamenoja ei vielä avata ja arkkitehtikilpailukin perutaan, jos Helsinki ei myönnä moskeijalle tonttia.

Moskeijahankkeesta järjestettiin perjantaina Helsingissä tiedotustilaisuus, jossa oli myös poikkeuksellista poliittista värinää, kun perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra alkoi haastaa hankkeen vetäjiä.

Hankkeen lahjoitustiliä hallinnoivan Bahrainin islamilaisen yhteisön johtaja Abdullatif al-Mahmood kertoi tilaisuudessa, että toistaiseksi lahjoituksia on jo luvattu 200 000 euron edestä.

–Jotkut saattavat kysyä, keitä te olette ja miksi te haluatte luoda tällaisen suhteen. Tavoitteena on, että Helsinkiin perustettaisiin islamilainen keskus, joka parantaisi suhteita Suomen ja Bahrainin välillä, al-Mahmood sanoo tulkin välityksellä.

Al-Mahmood ja moskeijahankkeen suomalaisvetäjät Pia Jardi, Ilari Rantakari ja Anas Hajjar ilmoittivat torstaina illalla avaavansa hankkeen rahoitustaustaa julkisuuteen. Hankkeen ulkomainen rahoitus on herättänyt keskustelua ja epäilyksiä.

Moskeijaa on julkisuudessa kutsuttu kaikkien muslimien moskeijaksi, mutta Jardi myöntää, että kyse on ensisijaisesti sunnimoskeijasta.

Moskeijan käsittely Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa alkaa ensi viikolla ja rahoitukseen liittyviä ehtoja on myös kaupungin virkamiehillä. Helsingin kaupungin Siirtolaisinstituutilta tilaaman ja keväällä julkaistun selvityksen mukaan hankkeelta puuttuu uskottava kotimainen rahoitus.

–Hankkeen keskeisenä heikkoutena on (alustava) korkea hinta ja puuttuva paikallinen rahoitus, joka luo vahvaa taloudellista riippuvuutta ulkomaisiin toimijoihin. On epätodennäköistä, että paikallinen muslimiyhteisö pystyisi pitkään aikaan huolehtimaan tilan taloudesta yksin, selvityksen tehneet tutkijat Tuomas Martikainen ja Teemu Pauha kirjoittivat.

Bahrainissa kerättyjä varoja on tarkoitus siirtää Oasis-säätiön suomalaiselle tilille. Jardi myöntää, että rahoittajilla tulee olemaan yksi paikka säätiön valtuuskunnassa, joka myöhemmin myös nimittää säätiön hallituksen jäseniä. Hän kuitenkin korostaa, että Helsingin kaupunki on edellyttänyt, että myös kaupungille taataan paikka moskeijasäätiössä.

Myös Saudi-Arabian mahdollinen osallistuminen rahoitukseen on herättänyt huolta, sillä sen tukemissa moskeijoissa on levitetty myös islamin ääritulkintoja.

Moskeijahankkeen vetäjät korostavat, että kuka tahansa voi lahjoittaa Bahrainissa olevalle tilille, mutta rahoituksen läpinäkyvyys aiotaan turvata. Jardi ja Suomi-Bahrain ystävyysseuran puheenjohtaja Ilari Rantakari kertoo, että rahaa on onnistuneesti siirretty Suomeen 400 000 euron edestä ystävyysseuran tilille moskeijahankkeen valmistelua varten. Tämä summa ei kuitenkaan sisälly 700 000 euron suunnittelubudjettiin.

–Rahaliikenne Bahrainissa on tarkasti valvottua ja tehdään seurantaa, miten raha kerätään, miten se liikkuu ja miten sitä käytetään. Lain mukaan valvotaan myös rahanpesua. Kaikki nämä asiat ovat hyvin tarkasti valvottuja sekä Bahrainin että kansainvälisten sääntöjen mukaan, al-Mahmood sanoo.

Kaupunkipoliitikko tilaisuudesta: ”Ei vakuuttanut”

Moskeijahankkeen tiedotustilaisuutta oli saapunut seuraamaan myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän talouspoliittinen asiantuntija, Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Nuutti Hyttinen.

Hyttinen kertoo uskovansa, että moskeijan alustavasta tonttivarauksesta ei vielä päätetä ensi viikolla, vaan asia pannaan pöydälle lisäselvityksiä varten. Häntä perjantain tilaisuus moskeijahankkeen rahoituksesta ei vakuuttanut.

–Uskoisin, että lautakunta tarvitsee paremmat selvitykset siitä, mistä rahoitus tulee ja onko se riittävää ennen kuin tähän voidaan ottaa kantaa millään tavalla, Hyttinen kertoo tilaisuuden jälkeen Uudelle Suomelle.

–Bahrainilla on ongelmia, miten heidän rahanpesulainsäädäntönsä toimii ja tietojen avoimuudesta. Minusta täällä ei vastattu hirveän hyvin, osallistuuko Saudi-Arabia rahoitukseen. Jos raha tulee Saudi-Arabiasta tai muusta epämääräisestä lähteestä, on todennäköistä, että rahanantajalla on omat intressinsä.

Erityisesti hän odottaa tietoja siitä, onko rahoitus jatkuvaa ja minkälaisia sitoumuksia rahoitukseen liittyy. Suomen tai Helsingin ei hänestä hanketta tai moskeijan ylläpitoa tule rahoittaa.

Perussuomalainen höykytti Pia Jardia

Tiedotustilaisuudessa syntyi poikkeuksellinen välikohtaus, kun perussuomalaisten poliittinen sihteeri Riikka Purra alkoi haastaa Jardia moskeijahankkeen tavoitteista ja sukupuolten tasa-arvosta. Hän epäilee, ettei moskeija todellisuudessa ole kaikille muslimeille avoin.

–Olemme valmiita tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa, mutta täytyy tehdä selväksi, että tämä on edelleen sunnimoskeija. Aivan kuin meillä on ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko ja luterilainen kirkko. Kaikilla niillä on omat kirkkonsa, jossa ne saavat harjoittaa uskontoansa, Jardi sanoi.

–Lisääkö tämä yhteiskuntarauhaa [jonka lisäämisellä Jardi oli perustellut hanketta]? Purra tivasi.

–Suomihan on demokratia ja meillä on uskonnonvapaus toivon mukaan, jossa niin sunneilla kuin shiioilla kuin kaikilla muillakin yhteisöillä on oikeus harjoittaa uskontoaan, eikö. Yhteistyö on tosi tärkeää ja sitä sunnit ja shiiat tekevät tälläkin hetkellä, eikä siinä ole mitään ongelmaa, Jardi sanoi.

–Ajatuksena tässä on, että meillä on palveluita, mitkä soveltuvat muslimeille – esimerkiksi miesten ja naisten vuoroja kuntosalille. Kaikki muut ovat sinne tervetulleita. Ketään ei suljeta pois, Jardi jatkoi.

–Siis sukupuolet pyritään segregoimaan toisistaan. Nähdäkseni se ei ole suomalaisen yhteiskunnan periaatteiden mukaista, Purra höykytti.

–Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeä asia, mutta sun ei ole pakko toimia sen mukaisesti aina joka paikassa. Ei ole pakko olla alasti saunassa miesten ja muiden ihmisten edessä. Tämä ei ole mikään pakkoasia. Kyse on siitä, että uskonnossa on tiettyjä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon, Jardi vastasi.

