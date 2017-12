Alkoholilain kätilöinyt Juha Rehula on sitoutunut 5,5%:iin – ”Olen kokenut kokoomuksen kampituksen”

Suomen eduskunta pääsee ensi viikolla päättämään alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Lopultakin on sana, jonka näkee jo suoraan uudistuksesta ministerinä vastanneen, nyt kansanedustajana vaikuttavan Juha Rehulan (kesk.) kasvoilta.

Valmisteluun on Rehulan mukaan liittynyt koko ajan vahvaa lobbaamista ja kansalaisvaikuttamista, lokakampanjointia ja kampitusta sekä tiukkaa debatointia.

–Tässä nähdään vielä toivottavasti arvokas mutta voi olla, että arvoton näytelmä, ennen kuin tämä hiihto on maalissa, Rehula toteaa.

–Alkoholi-sanan kun sanot, niin järki unohtuu ja tunne on heti mukana. Ja se tunne on mukana meillä kaikilla. Vaikka tästä kirjoittaisi mitä, niin saan siitä ryöpyn niskaani.

Alkoholiuudistuksen yksi tärkeimmistä perusteista, eli se että nykyiset eritasoiset säädökset eivät ole enää 17 vuoteen täyttäneet perustuslain vaatimuksia, ei juuri ole herättänyt keskustelua tai poliittisia intohimoja. Pikkuisen enemmän on keskusteltu uudistuksen elinkeinopoliittisesta painotuksesta ja laajasta tavoitteesta yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa alkoholiin liittyvää sääntelyä.

–Sellaiset että jos sinä vaikka haluaisit tarjoa minulle ravintolassa, niin minun pitäisi se itse tulla hakemaan. Tai nämä terassit, joissa viime kesänäkin näytettiin, että ensin piti laskea juoma yhdelle pöydälle, josta tarjoilija nostaa sen kadun yli terassipöydälle. Vaikka olisi millainen absolutisti, niin kyllähän nämä pistävät hymyilyttämään.

Suurin huomio ja kovin poliittinen vääntö on koskenut kahta yksityiskohtaa: voiko kauppojen hyllyille tuoda vahvat nelosoluet ja toisaalta olympiajuoma gin long drinkin kaltaiset juomasekoitteet kiljulonkeroiksikin parjattujen juomien tilalle.

Nyt käytännössä keskustan vaatiman kompromissin mukaisesti eduskunta äänestää ensin prosenttirajan nostosta ja sen jälkeen muiden lakien hyväksymisestä.

Aiotko eduskunnassa äänestää hallituksen esityksen puolesta ja prosenttirajan noston puolesta?

–Kyllä minä olen sitoutunut siihen esitykseen, jonka hallitus eduskunnalle antoi. Mutta sen verran joudun vielä jossittelemaan, että katsotaan, mitä eduskunnassa tapahtuu, Rehula sanoo.

Uudistusta läheltä seuraavien tahojen puolelta on laadittu äänestyskarttoja eduskunnan jakautumisessa. Prosenttirajan noston puolella on arvioitu olevan noin puolen tusinan enemmistö. Rehula ei halua ennakkoon arvioida, kuinka äänestyksessä käy.

–Minulla on arvio, että pienellä enemmistöllä äänestys voi kääntyä suuntaan tai toiseen. Äänestyksestä tulee tarkka.

Samalla hän ennakoi, että eduskuntakäsittelystä tulisi viime metreillä sellainen arvoton näytelmä, mihin hän haastattelu alussa viittaa: että oppositiosta kampitettaisiin ja horjutettaisiin hallitusta kohdistamalla puheet erityisesti niihin kansanedustajiin, jotka prosenttirajan nostoa vastustavat.

–Meidän ryhmässämme on ihmisiä, joilla on vakaumus. Ja salista löytyy sellaisia henkilöitä, että sana alkoholi tulee niin iholle, että minusta vähintä on se, että jokainen saa itse miettiä tämän jutun.

Tuleeko kampitusta myös hallituskumppani kokoomuksesta?

–Olen henkilökohtaisesti sen myös kokenut. Se on vastaukseni. Olen kokenut sen henkilökohtaisestikin. Nämä ovat vielä kevyitä puheita, että luen iltapäivälehdestä, että olen jarruttanut lakia.

Rehulan on syytetty valmistelusta vastaavana ministerinä jarruttaneen alkoholiuudistusta ja hänen on arvioitu vastustaneen prosenttirajan nostoa. Syytökset hän torjuu ykskantaan ja katsoo, että tyhjäkäyntiä on ollut ihan muualta.

–Siinä vaiheessa kun laki oli lähdössä lausunnoille, niin siinä meni kuukausi. En jälkikäteen pysty sanomaan, mihin se meni. Minulla on arvaus siitä. Olin ministerityöryhmässä ja sovittiin lausunnoille laittamisesta, niin siinä meni kuukausi ennen kuin kaikilta toimijoilta tuli sellaiset kuittaukset, että sen saattoi lähettää.

Alkoholista Suomessa on taitettu peistä koko lailla satavuotisen itsenäisyyden ajan aina kieltolaista keskioluen vapauttamiseen ja prosenttirajoista mainontaan. Nyt päätettäväksi tulevassa esityksessä korostuu selvästi alkoholi elinkeinona.

Alkoholipolitiikan liberalisoinnin kovimmat puolestapuhujat kuitenkin katsovat, että esitys ei mene riittävän pitkälle: viinit ja kaikki muutkin juomat pitäisi vapauttaa kauppoihin. Kuuden EU-maan suurlähettiläät lähettivät Rehulalle kirjeen, missä hallitusta kannustettiin nopeasti hyvään uudistukseen, joka nähtiin ”tärkeänä askeleena”.

Yhtenä perusteena liberalisoinnille on käytetty suomalaisen juomakulttuurin muutosta.

Valviran viime viikolla julkaisemien alkoholitilastojen mukaan Suomesta ostetun alkoholin määrä on laskenut tammi–elokuussa yhteensä 1,1 prosentilla ja kaikkiaan 12,5 prosentilla vuosina 2009–2016.

Vaikka kulutusta hillitsevät verot ovat tuona aikana nousseet, niin jotain juomatottumusten muutoksesta kuitenkin kertoo eri juomalajien välillä tapahtuneet suhteelliset muutokset. Eniten on laskenut maustamattoman viinan, siiderien sekä niin kutsuttujen limuviinojen myynti. Kuohuviinien ja samppanjan myynti taas on kasvanut suhteellisesti eniten.

Onko suomalaisten juomakulttuurin muutos totta?

–Toivottavasti. Kun kysyt, onko se totta, niin vastaan toivottavasti.

–Mutta aina kun näitä tilastoja julkaistaan, niin tavan ihmiset joutuvat aina hämmästelemään, että herranen aika, kukas minun osuuteni juo. Ja sehän on heavy userit. He juovat paljon.

Elinkeinonäkökulman painottuminen alkoholipolitiikassa on iso poliittinen muutos Suomessa. Tässä maailmankolkassa asiaa on totuttu tarkastelemaan kansanterveyden näkökulmasta.

Onhan valtio-omisteisen jakeluliikkeen eli Alkon tehtävä samanaikaisesti myydä alkoholijuomia ja vähentää alkoholihaittoja. Koskenkorvaa ja Jaloviinaa valmistavan toisen valtionyhtiön, Altian, missiona taas on kehittää vastuullisempaa juomakulttuuria.

Kansanterveysjärjestöt, keskustan raittiutta korostavat alkiolaiskannattajat sekä osa lääkäreistä ja alkoholitutkijoista on pitänyt muutosta suorastaan äkkivääränä. THL:n pääjohtaja lähetti kaikille kansanedustajille paimenkirjeen otsikolla ”Tietopaketti alkoholilain uudistuksen vaikutuksista”.

Suomalaisen alkoholipolitiikan suunnanmuutos on kummastuttanut Ruotsia ja Norjaa myöten. Ruotsin oma ”alko”, Systembolaget, otti kantaa ensimmäistä kertaa koko yhtiön historiassa toisen maan lainsäädäntöön, kun se kritisoi EU:n ilmoitusmenettelyn kautta lainmuutoksen lisäävän suomalaisten juomista. Norjaa ja Ruotsia on etenkin huolettanut Systembolagetin ja Vinmonopoletin monopoliaseman tulevaisuus, jos Suomi lähtee murentamaan Alkon asemaa.

–Ne olivat kovat paperit, mitä sieltä tuli. Ei sieltä lausuntoja pyydetty, mutta sieltä vain tuli.

–Se kumpusi huolesta siitä, että meidän lainsäädännöllä – jos tämä tämmöisenään menee – on suorat heijastevaikutukset naapureihin.

