Sote-varoitus ministeriltä: "Vähävaraiset uhkaavat päätyä julkisen hoidettaviksi, varakkaat hyödyntävät yksityisiä"

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) varoittaa, että Suomen uhkaa syntyä polarisoidut terveydenhuollon markkinat.

–Viime aikoina esillä olleet monet, erikoisetkin kuviot liittyen palveluiden ulkoistamisiin juontavat siihen, että tällä hetkellä meillä ei ole riittävän vahvoja sote-järjestäjiä, tai niiden rooli on hakusessa. Mikäli mitään ei tehdä, sama villi meno ja markkinaosuuksien valtaaminen jatkuu ja kiihtyy. Meille uhkaavat syntyä polarisoidut terveydenhuollon markkinat, jossa vähävaraiset ja monisairaat päätyvät julkisen hoidettaviksi, ja varakkaat ja työssäkäyvät hyödyntävät yksityisiä toimijoita vakuutuksen tai työterveyshuollon kautta, Saarikko kommentoi blogissaan.

Ministerin mukaan maakuntien on pidettävä sote-palveluissa ohjakset tiukasti käsissä.

–Yksittäiset toimijat voivat yrittää vikuroida ja temppuilla, tietenkin. Siksi jollain pitää olla selvä suunta ja strategia. Koska järjestäjän valta tulee olemaan vahva, on väistämätöntä, että yhteisistä asioista päättävät vaaleilla valitut kansalaiset, hän sanoo.

–Valinnanvapauden myötäkin on varmistuttava siitä, että nykyisten kuntien ja maakuntien tehtävät saava maakunta on kukkulan kuningas. Sillä pitää olla riittävästi muskeleita päättää asioista omaehtoisesti: sen vastuulla on aina viime kädessä se, että kansalaiset saavat yhdenvertaiset, toimivat ja turvalliset palvelut, ja että rahat riittävät. Tämä on ydin myös keskustelussa valinnanvapaudesta erikoissairaanhoidosta, Saarikko jatkaa.

Hän linjaa lisäksi, että valtiolta on tultava sisällöllistä tukea sote-palveluille.

Saarikon mukaan sote-uudistus "syö sisäänsä" paljon sellaisia yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ulottuvuuksia, joita Suomi joutuisi kohtaamaan joka tapauksessa. Rakennemuutoksen elementtejä ovat ministerin mukaan esimerkiksi lähipalvelujen käsitteen muutos, ikääntyneen väestön hoivalupauksen täyttämisen vaikeus, yksityisten palveluntuottajien vahva mukaantulo järjestelmään, kaupungistuminen sekä teknologian ja lääketieteen kehittyminen.