Ristiriitaisia tietoja alpakkagaten taustoista - Järjestäjä: "Näin ei ollut"

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä järjestetyn lapsille suunnatun alpakkatapahtuman järjestäjä Töölön lapselliset vakuuttaa, ettei tapahtuman tarkoituksena ollut estää 612-kulkueen kokoontumista Töölöntorilla.

–Sosiaalisessa mediassa on levinnyt blogikirjoitus, jossa on mukana kuvakaappaus yhden lastentapahtumamme järjestäjän viestistä suljettuun Facebook-ryhmään. Moni on saanut viestistä vaikutelman, että lastentapahtuma järjestettiin tarkoituksena estää 612-kulkueen kokoontuminen. Näin ei ollut, Töölön lapselliset sanoo Facebookissa julkaisemassaan tiedotteessa. Sama tiedote on julkaistu myös Twitterissä.

Tiedotteessa korostetaan, että alpakkatapahtuman järjestäjät olivat joukko taustoiltaan ja mielipiteiltään moninaisia vapaaehtoisia töölöläisiä vanhempia.

–Tapahtumaa järjestäessä emme keskustelleet politiikasta emmekä poliittisista mielipiteistämme. Puhuimme siitä, mikä meitä yhdisti: halu järjestää kotikulmillamme itsenäisyyspäivän juhla, jossa kaikilla olisi hauskaa. Samoin meitä yhdisti halu nostaa juhlapäivänä esiin iloa ja hyvää mieltä, ei vihaa tai vastakkainasetteluja, josta on viime vuosina tullut Helsingissä itsenäisyyspäivää määrittävä tekijä.

Vasemmistolaiseksi itseään luonnehtivat bloggaaja Heikki Eskola kertoi perjantai-iltana alpakkatapahtuman yhden järjestäjiin kuuluvan Aleksi Pahkalan kirjoittaneen suljetussa Facebook-ryhmässä jo marraskuussa, että alpakkatapahtuma tapahtuma olisi hyvä keino keskittää median ja ihmisten huomio pois 612-soihtukulkueesta ja saada mielenosoitus pois Töölöntorilta. Eskola julkaisi blogissaan myös kuvakaappauksen kyseisestä Facebook-viestistä.

–Henkilökohtaisesti olen miettinyt, että kaiken huomion keskittäminen pois 612- ja ’kohti vapautta’ (lol) -miekkareista olisi paras tapa ignoorata äärioikeiston hommat täysin ja kiinnittää median ja muun jengin huomio ihan muuhun. Poliisi tullee ohjaamaan molemmat miekkarit muualle kuin miekkareilla on tarkoitus mennä, Pahkala kirjoitti kuvakaappauksen mukaan marraskuussa.

Alpakkatapahtuma siirrettiin itsenäisyyspäivän alla pois Töölöntorilta. Monen mielestä tuplabuukkauksen johdosta Töölöntorilta olisi pitänyt häätää äärioikeistolaiseksi kutsuttu 612-kulkue, eikä lastenjuhlaa. Poliisin mukaan 612-kulkue oli varannut tilan jo vuotta aiemmin ja pormestari Jan Vapaavuori (kok.) painotti turvallisuutta ja sitä, ettei kaupunki voi neuvoa asiassa poliisia. Lastenjuhla järjestettiin lopulta Töölön jalkapallostadionilla.

