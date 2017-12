Petteri Orpo Ylelle: Kokoomus ei kaada hallitusta niin kauan kuin se on toimintakykyinen

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tyrmäsi Ylen Ykkösaamussa spekulaatiot siitä, että kokoomus aikoisi kaataa hallituksen.

–Kokoomus on tyytyväinen hallitusohjelman peruslinjaan. Sen jatkaminen on tärkeää. En usko siihen, että suomalaiset valtapoliittisista syistä arvostaisivat hallituksen hajottamista. Niin kauan kuin hallitus on toimintakykyinen ja pystyy tekemään päätöksiä, niin kauan kokoomus on siinä hallituksessa mukana, hän totesi.

Orpon mukaan Suomen talous näyttää nyt paljon aikaisempaa paremmalta ja valtio ottaa ennakoitua vähemmän velkaa tänä ja ensi vuonna. Hän viittasi Valtiokonttorin arvioon, jonka mukaan nettovelanotto voi jäädä vain kolmeen miljardiin euroa lisävelkaa, kun syksyllä arvio oli vielä 4,5 miljardia euroa.

–Kun teemme oikeita ratkaisuja, ensi vuonna voimme päästä alle kolmeen miljardiin, Orpo ennakoi.

Samalla valtiovarainministeri varoitti "jakovaarasta".

–Nyt olemme suhdannehuipulla, reilusti yli kolmen prosentin kasvuvauhdissa. Ensi vuonna talouskasvu laskee jo kahden prosentin tasolle, hän huomautti.