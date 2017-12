Asiantuntija tyrmää yleisen väitteen suomalaisten eläkkeistä:"Kaikkien ikäluokkien rahaa"

Työeläkevakuuttajat Telan ekonomisti Mauri Kotamäki tyrmää väitteet, joiden mukaan eläkevaroja ei Suomessa käytettäisi eläkkeiden maksuun.

–Ikään kuin eläkevarallisuus olisi jättisuuri säiliö, johon lapioidaan jatkuvalla syötöllä kultakolikoita eikä niitä ikinä käytettäisi. Jos asiaa jaksaa hieman pitempään miettiä käy selväksi, että tämän kaltainen skenaario on edes teoriassa aika lailla mieletön. Ja jos asian laita tosiaan olisi näin, meillä Suomessa olisivat ehkä maailman huonoimmat päättäjät, hän kommentoi blogissaan.

–Eläkevaroja kyllä käytetään eläkkeiden maksuun nyt ja tulevaisuudessakin, Kotamäki jatkaa.

Hän myöntää, että Suomen eläkejärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus ja kenties siitä syystä väärinkäsitykset elävät sitkeästi.

Kotamäki kertoo, että yksityisillä aloilla eläkemaksuja kerättiin viime vuonna 15,8 miljardia euroa, toimintakulut olivat 0,4 miljardia euroa ja eläkkeitä maksettiin 16,4 miljardia euroa.

–Näiden lukujen perusteella eläkejärjestelmä olisi miljardin verran alijäämäinen. Yksityisten alojen varat tuottivat kuitenkin 5,9 miljardia euroa, joten lopulta ylijäämää kertyi vajaa viiden miljardin verran. Lukujen perusteella voi siis helposti päätyä toteamaan, että eläkevaroja ei purettu ja eläkkeiden maksuun käytettiin eläkevarojen tuottoja, hän kommentoi.

Jos oikeasti haluaa ymmärtää eläkevarallisuuden muutostrendejä, on Kotamäen mukaan kuitenkin ymmärrettävä, kuinka rahoituksen mekaniikka toimii "konepellin alla". Hän muistuttaa, että joka vuosi palkansaajat kartuttavat eläkerahastoja ja toisaalta joka vuosi eläkkeellä olevat ikäluokat kuluttavat eläkerahastoja.

–Joka vuosi osa henkilön kartuttamasta eläkevastuusta katetaan rahastoimalla tietty osa eläkemaksusta. Jos henkilölle maksetaan palkkaa 100 euroa, hän maksaa siitä työnantajan kanssa 24,40 euroa eläkemaksua ja tästä eläkemaksusta noin 4,40 euroa siirretään eläkerahastoon kasvamaan korkoa korolle. Jos taas henkilö on jo eläkkeellä, hän ei enää kartuta eläkerahastoja vaan hänelle jyvitettyä osaa eläkerahastoista puretaan. Tästä seuraa, että eläkerahastoissa on kaikkien ikäluokkien rahaa. Kyseessä ei luonnollisestikaan ole niin sanottu yksilöllinen eläketili vaan yksinkertaisesti eläkevastuun kattamiseksi rahastoon talletettu rahasumma, Kotamäki selvittää.

Eläketurvakeskuksen PTS-laskelman mukaan eläkevarat suhteessa palkkasummaan nousevat vielä muutaman vuoden, mutta lähtevät arviolta 2020-luvun alussa laskuun. Alamäkeä jatkuu Kotamäen mukaan aina 2030-luvun puoleen väliin asti, jonka jälkeen varojen palkkasummasuhde lähtee uudelleen nousemaan aina laskentaperiodin loppuun saakka.

–Sikäli kun tulkitsen oikein, epäselvyys rahastojen käytöstä liittyy siihen miksei varojen suhde palkkasummaan alene nopeammin. Tästä seuraa virheellinen johtopäätös, että varoja ei juuri käytetä suurten ikäluokkien eläkkeiden maksuun, hän kommentoi.

–Suurin piirtein 2030-luvun lopussa suurten ikäluokkien edustajia on nykytiedon valossa poistunut keskuudestamme jo siinä määrin, että eläkevarojen purkamisen nopeus hidastuu. Mutta palkansaajat rahastoivat eläkkeitään silti samaan tahtiin. Yhdistettynä tähän korkoa korolle periaate, saadaan eläkevarojen ja palkkasumman suhteen nouseva aikaura vuodesta 2035 eteenpäin, hän jatkaa.

Hän korostaa, että Suomen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva eli osa eläkemaksusta siirretään rahastoihin eläkevastuun katteeksi ja loput maksetaan suoraan eläkeläisille.

–Tästä loogisesti seuraa, että eläkerahastoissa on joka ajan hetki kaikkien ikäluokkien rahaa eikä pelkästään suurille ikäluokille jyvitettyä rahaa - eikä edelleenkään kyseessä ole yksilöllinen eläketili. Tästä taas seuraa, että eläkevarallisuutta tulee aina olemaan siinä määrin, mitä 1) työssä käyvien eläkemaksusta on rahastoitu, 2) mitä eläkkeellä olevien osuutta on purettu ja 3) kuinka rahastojen tuotto on vuosien saatossa täydentänyt rahastoituja osia, Kotamäki selvittää.

Eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja Risto Murto kommentoi kirjoitusta Twitterissä toteamalla, että Varmassa maksetaan ensi vuonna eläkkeitä 450 miljoonaa euroa enemmän kuin yhtiö saa eläkemaksuja.

–Varat vähenevät, jos sijoitustuotot jäävät alle 450 miljoonan euron, hän kuvailee.