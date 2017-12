Tutkijat epäilevät suurmoskeijahanketta: "Näyttää siltä, ettei Helsinki halua oppia muun Euroopan kokemuksista"

Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Charly Salenius-Pasternak ja Toni Alaranta sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh suhtautuvat epäillen suurmoskeijahankkeeseen Helsingissä.

Moskeijahankkeesta järjestettiin perjantaina Helsingissä tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin, että suurmoskeijan suunnittelua ja arkkitehtikilpailua varten aiotaan kerätä yhteensä 700 000 euroa Bahrainiin perustettavalle tilille. Moskeijan käsittely Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa alkaa ensi viikolla, jolloin asialistalla on alustava aluevaraus.

Virkamiesten valmistelema kaupunkiympäristölautakunnan esitysehdotus on myönteinen hankkeen etenemiselle. Esitysehdotuksen mukaan lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaa Oasis-säätiölle alueen ”moskeija- ja monitoimikeskus-hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä ja arkkitehtikilpailun järjestämistä varten”. Kyse ei ole vielä varsinaisesta tonttivarauksesta ja hankkeen toteuttamiselle esitetään muun muassa rahoituksen luonteeseen liittyviä ehtoja.

–Näyttää siltä, ettei Helsinki halua oppia muun Euroopan kokemuksista. Moskeijat, jotka on rahoitettu suurelta osin Lähi-Idästä tulevalla rahoituksella eivät ole hyvä idea. Liian paljon siteitä, Salonius-Pasternak kommentoi Twitterissä.

