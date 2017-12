Luotsiliitto veneturmasta: "Täysin yllättäen tapahtuu onnettomuus, jota kukaan ei voinut kuvitella tapahtuvaksi"

Luotsiliiton mukaan perjantaina tapahtunut kahden henkilön kuolemaan johtanutta onnettomuutta on vaikea ymmärtää.

Finnpilotin luotsivene L242 kaatui Emäsalon edustalla perjantaina lähellä Emäsalon pohjoista luotsipaikkaa. Merivartiosto yritti kääntää kaatuneen veneen, mutta vene upposi operaation aikana. Sukeltajat löysivät kaksi kutterinhoitajaa menehtyneinä uponneesta luotsiveneestä.

–Tuo kyseinen työtehtävä oli täysin rutiininomainen. Ei mitään erikoista sään suhteen, ja kaikki muutenkin ihan arkipäiväistä. Kaverit olivat olleet vastaavalla keikalla samalla veneellä, samassa säässä ja saman laivan kyljellä sata kertaa ennenkin. Ja sitten tapahtuu täysin yllättäen onnettomuus, jota kukaan ei voinut kuvitella tapahtuvaksi, Luotsiliitto kommentoi blogissaan.

–Kalustomme on uutta, eikä sen rakentamisessa ole säästelty. Olemme tähän asti olleet ylpeitä kalustostamme. Tuotekehitystä on yhdessä venevalmistajien kanssa tehty vuosia. Sitä taustaa vasten on vieläkin vaikeampaa ymmärtää tapahtunutta, teksti jatkuu.

Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava vaati sunnuntaina tiedotteessa, että veneturma ja tapahtumien kulku tulee selvittää perinpohjaisesti.

Poliisi on aloittanut kuolemansyyntutkinnan ja Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut turvallisuustutkintalain mukaisen tutkinnan tapahtumien vuoksi.

Lue myös: Luotsiveneen kaatumisen syitä selvitetään: "Toimenpiteet on jo käynnistetty"