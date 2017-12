Saksan demarijohtajan avaus närästää: "Olisi valmis pudottamaan esimerkiksi Suomen pois EU:sta"

Saksan sosialidemokraattisen puolueen SPD:n puheenjohtajan, Euroopan parlamentin entisen puhemiehen Martin Schulzin viikolla antama lausunto EU:n kehittämisestä liittovaltion suuntaan on kiristänyt jännitteitä Saksan hallitusneuvotteluissa ja aiheuttanut närää myös Suomessa.

Esimerkiksi Financial Times uutisoi, että Schulzin mielestä EU:sta pitäisi tehdä liittovaltio, "Euroopan Yhdysvallat", vuoteen 2025 mennessä. Ne maat, jotka eivät hyväksyisi EU:n perussopimusten muutosta liittovaltioksi, putoaisivat Schulzin mielestä automaattisesti ulos unionista. Hän kertoi ajatuksistaan puoluekokouksessa torstaina.

Suomen Eurooppa-ministeri Sampo Terho (sin.) arvioi, että Schulzin vision toteutuminen on monen lukon takana.

–Ensinnäkään Merkel tuskin suostuu vaatimuksiin. Toisekseen EU:ssa ei ole yleisesti halua avata perussopimuksia, kuten Schulzin visio vaatisi. Myös Suomen hallitusohjelma, jonka EU-osiota olin itse neuvottelemassa, torjuu ajatuksen perussopimusten avaamisesta. Suomen nykyinen hallitus ei siis tukisi tällaisia avauksia, jos sellaisia virallisesti esitettäisiin. Lähinnä puheessa on huomion arvoista se, että Schulz olisi valmis pudottamaan esimerkiksi Suomen pois EU:sta, jos emme suostu luopumaan omasta itsenäisyydestämme, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Terhon mukaan on hyvä, että Schulz puhuu visiostaan avoimesti.

–Schulz on nyt ilmoittanut visionsa rehellisesti kansalaisille ympäri Eurooppaa ja samalla todistanut liittovaltiokehitystä vähätteleville tahoille, että tällaisia visioita on Euroopassa hyvinkin merkittävillä toimijoilla. Löytyykö Suomesta kannattajia visiolle? Nyt on otollinen aika ilmoittautua jos löytyy. Onko tämä sitä kunnianhimoista EU-politiikkaa, mitä Suomen sosialidemokraatit ovat niin kovasti kaivanneet, hän kysyy.

Myös keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on kommentoinut Schulzin ulostuloa eikä usko EU:n liittovaltion toteutumiseen. Vanhanen oli vuosina 2002–2003 EU:n perustuslaillista sopimusta valmistelleen satajäsenisen konventin jäsen. Hän oli myös silloisena Suomen pääministerinä mukana hallitusten välisessä konferenssissa (HVK).

–HVK:n aikana valtaosa jäsenmaista teki selväksi sen, että unionista ei tehdä liittovaltiota, vaan sen toimintakykyä ja päätöksentekokykyä parannetaan säilyttäen unionin nykyluonne, Vanhanen muistuttaa omassa blogissaan.

Vanhasen mukaan ongelmat liittyvät rakenteiden sijasta poliittisen tahdon puutteeseen.

–Schulz ja muut federalistit ajattelevat, että liittovaltiossa voidaan poliittiset erimielisyydet ohittaa sysäämällä toista mieltä olevat sivuun. Se ei ole jäsenvaltioiden tahtoa kunnioittavaa demokratiaa vaan jotain muuta. Juuri siksi liittovaltiota ei pidä hyväksyä, koska se sivuuttaisi jäsenvaltiot tärkeimpänä päätöksentekijät ja siirtäisi vallan ylikansallisille toimielimille, hän linjaa.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin johtama konservatiivikoalitio on jo vaatinut Schulzia perääntymään lausunnostaan. Financial Times (FT) kertoo, että useiden koalition edustajien mukaan Schulzin visio liittovaltiosta on epärealistinen.

SPD:n Merkelin johtaman koalition välien kiristyminen saattaa FT:n mukaan vaikeuttaa Saksan käynnissä olevia jo ennestään takkuisia hallitusneuvotteluja.

Saksan vaalit käytiin jo syyskuussa, ja hallitusneuvotteluja kristillisdemokraattien CDU:n, liberaalien FDP:n ja vihreiden kesken käytiin yli kuukauden ajan. Marraskuun lopulla SPD ilmoitti olevansa valmis hallitusneuvotteluihin, jotka kuitenkaan eivät ole merkittävästi edenneet.