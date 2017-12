Suurmoskeijan käsittely alkaa Helsingissä – Soininvaara: Mitä jos katolinen kirkko hakisi samaa paikkaa?

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan 13 jäsentä alkavat tiistaina käsitellä niin kutsutun suurmoskeijan suunnitteluvarausta.

–Jos roomalaiskatolinen kirkko haluaisi tuolta paikalta tontin tämän kokoiselle rakennukselle, miten me siihen suhtautuisimme? Aika keskeinen sijainti, nimittäin, pohtii lautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara (vihr.) blogissaan.

Kolme uskonnollista järjestöä, Suomen muslimiliitto, Suomen musliminaiset sekä Fokus ry haluavat rakennuttaa Helsingin Hanasaareen yhteensä noin 15 000 kerrosneliömetrin moskeija- ja monitoimikeskuskompleksin. Moskeijan osuudeksi on arvioitu 2 300 kerrosneliötä.

Suunnitteluvaraus ei tarkoita tontin luovutusta, vaan sitä, että moskeijahanke voisi edetä arkkitehtikilpailuun. Mikäli hanke tähän saakka etenee, alkaisi myöhemmin tonttivarauksen käsittely kaupunginhallituksessa ja koko kaupunginvaltuusto päättäisi lopulta asemakaavan muutoksesta.

Nyt tiistaina kokoontuva kaupunkiympäristölautakunta päättää, esittääkö se kaupunginhallitukselle alueen varaamisesta moskeijahankkeen jatkoselvittämistä ja arkkitehtikilpailua varten. Asiassa lopullisen päätöksen tekee siis kaupunginhallitus.

Moskeijahanke on ennakkoon herättänyt myös vastustusta ja epäilyksiä on syntynyt etenkin hankkeen rahoituksesta. Koko moskeijan investointikustannuksiksi on arvioitu 116 miljoonaa euroa ja vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi 6–7 miljoonaa euroa. Lue lisää: Tutkijat epäilevät suurmoskeijahanketta: ”Näyttää siltä, ettei Helsinki halua oppia Euroopan kokemuksista”

Perjantaina moskeijahankkeen vetäjät kertoivat, että suunnittelutyötä varten on kerätty toistaiseksi 400 000 euroa, ja että lisäsuunnittelua sekä arkkitehtikilpailua varten kerätään vielä 700 000 euroa. Rahankeruusta vastaa bahrainilainen taho, joka kerää varoja Bahrainissa sijaitsevalle tilille.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Nuutti Hyttinen kertoi tilaisuuden jälkeen heti Uudelle Suomelle, ettei rahoitusta ole avattu vielä luotettavasti. Toinen jäsen, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva arvioi, että rahoitus on niin epäselvä, että koko asiaa ei käsiteltäisi, jos kyseessä oli muu rakennus kuin moskeija.

Soininvaara taas katsoo, ettei maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavan lautakunnan tehtävä ole arvioida asiaa.

–Hankala juttu. Meidän tehtävämme on miettiä asiaa vain maankäytön kannalta. Rahoitukseen liittyvät kytkennät ja kysymys sunni- ja shiiamuslimien keskinäisistä suhteista ja muu sellainen ei kuulu meille, mutta kaupunginhallitukselle se kuuluu, Soininvaara pohtii.

Helsingin kaupungin tonttiosastolla katsotaan, että lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus laajan kokonaisarviointiin, sillä päätöksessä otetaan kantaa alueen varaamisen tarkoituksenmukaisuuteen.

Moskeija-asian on arvioitu jäävän tiistaina pöydälle, eli sen käsittely jatkuisi myöhemmissä kokouksissa.

En suoraan sanottuna ymmärrä monen toimijan intoa ajaa Helsingin #suurmoskeija -hanketta. Jo pelkästään rahoitussuunnitelma on niin epäselvä ja ylimalkainen, ettei hankkeesta edes keskusteltaisi, ellei kyseessä olisi moskeija. — Atte Kaleva (@AtteKaleva) December 8, 2017

