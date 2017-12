Merja Kyllönen IS-tentissä: Suvaitsevaisuus lähtenyt käsistä Suomessa – miksi fasistit saivat marssia?

Presidenttiehdokas Merja Kyllönen (vas.) syyttää suomalaista poliittista keskustelua fasismin syleilemisestä. Hän kommentoi asiaa Ilta-Sanomien Presidentinvaalimessuilla.

Jo kampanja-avauksessaan Kyllönen sanoi, että ”fasismin syleilystä saa katsoa peiliin koko poliittinen järjestelmämme”. Kyllösen mukaan perussuomalaisten on annettu ”määritellä mistä Suomessa, suomalaisuudessa, Suomen symboleissa ja meidän identiteetissämme on kyse”. Tänään hän vastasi kysymykseen siitä, missä fasismin syleily näkyy.

Kyllönen vastasi viittaamalla itsenäisyyspäivän marsseihin ja siihen, että ”fasistisen kansanmarssin” järjestäminen sallittiin.

–Minun mielestäni se on merkki siitä, että kyllähän meillä on mopo karannut tässä suvaitsevaisuudessa, että me hyväksymme, että ihan julkisesti saadaan fasismia edistää Suomessa, Kyllönen sanoi.

Tilaisuudessa jäi epäselväksi, viittasiko Kyllönen hiljattain kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssiin vai Töölöntorilla järjestettyyn 612-kulkueeseen, jota on kutsuttu äärioikeistolaiseksi. Poliisi kertoi aiemmin, ettei voi estää uusnatsistista Vastarintaliikettä marssimasta, sillä Pirkanmaan käräjäoikeuden lakkautuspäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lue lisää: Sinnemäki hämmästyi: Poliisi valitsi äärioikeiston eikä lapset – Lastenjuhlat tarttui Aki Riihilahden tarjoukseen

Kyllösen mielestä kyse on siitä, miten suhtaudutaan toisiin ihmisiin ja miten heistä puhutaan ja heitä kohtaan käyttäydytään. Kansanedustajan paikalta europarlamentaarikoksi siirtyneen Kyllösen mielestä puhetapa Euroopan parlamentissa eroaa merkittävästi puheista Suomen eduskunnassa.

–Ei olisi tullut kuulonkaan, että sellaisia ihmisvihaisia puheenvuoroja olisi käytetty Euroopan parlamentissa ilman sanktioita.

–Ylipäätänsäkin poliittisessa keskustelussa hyväksytään ja siunataan se, että voi sanoa toisesta ihmisestä mitä hyvänsä.

Kyllösen mielestä vasemmistoanarkismi ei ole sen hyväksyttävämpää, eikä itsenäisyyspäivänä ”olisi tarvinnut marssia kenenkään”. Myös natsismia ja stalinismia hän pitää yhtä pahoina.

–Mikään, missä käytetään väkivaltaa, ei ole minun mielestäni hyväksyttävää.

Kyllöseltä kysyttiin kantaa myös Helsinkiin puuhattavaan suurmoskeijaan, joka on jakanut mielipiteitä ja kuohuttanut mieliä ympäri Suomen. Kyllönen totesi, että jos hankkeen rahoitus ja tarkoitus ovat selvillä, hän ei ole uskontoja tai niiden asiallista harjoittamista vastaan.

–Mutta jos siinä on joku toisenlainen tausta, minkä takia sitä ollaan rakentamassa ja tänne rahoittamassa, niin sitten puhutaan eri asioista.

Hanketta on kritisoitu esimerkiksi epämääräisenä pidetyistä rahoituskuvioista.

