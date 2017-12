Paavo Väyrynen hyökkäsi heti: Sauli Niinistö ajaa Suomea sotilasliittoon – ”Pahempi kuin Nato”

Tukiryhmän presidenttiehdokas Paavo Väyrynen katsoo, että sotilaallinen liittoutuminen Euroopan unionin kautta on jopa ”pahempi ratkaisu” kuin Suomen suora jäsenyys sotilasliitto Natossa. EU-kriittinen Väyrynen toi näkemyksensä esiin Ilta-Sanomien presidentinvaalitapahtumassa, missä häntä haastateltiin ensimmäistä kertaa julkisesti presidenttiehdokkaana näissä vaaleissa.

Väyrysen mukaan Suomi pyrkii ”väen väkisin tulkitsemaan Lissabonin sopimuksen niin, että Suomella EU:n jäsenmaana on velvoite antaa muille jäsenmaille myös sotilaallista apua” ja luomaan näin EU:hun keskinäisen puolustusvelvoitteen.

– Tämä on paljon pahempi ratkaisu kuin Suomen suora Nato-jäsenyys, koska EU:n muuttuessa sotilasliitoksi sen kautta meille tulisi kovemmat sotilaalliset velvoitteet kuin mitä Nato-jäsenyys meille asettaisi, Väyrynen sanoi.

Väyrysen mukaan tämän hankkeen takana on muun muassa jatkokautta hakeva istuva presidentti Sauli Niinistö.

– Niinistöhän pyrkii siihen, että Euroopan unioni muutettaisiin sotilasliitoksi ja siitä tulisi Naton eurooppalainen pilari. Ja tätä kautta Suomi sotilaallisesti liittoutuisi, Väyrynen sanoi.

Sauli Niinistö on presidenttikisan aikana vaatinut Suomea selvittämään, miten muut EU:n jäsenmaat ymmärtävät Lissabonin sopimuksen ehdottoman avunantovelvoitteen. Hän on myös huomauttanut – mihin Väyrynenkin viitannee – että Lissabonin sopimukseen sisältyy ”paljon kovempi velvoite kuin [Naton] artikla 5:ssa”.

– Mikä on sellainen unioni, joka ei ensimmäisenä tehtävänään takaa kansalaistensa turvallisuutta? Minusta se ei ole minkäänlainen unioni, Niinistö sanoi äskettäin presidenttitentissä.

Niinistö on tänä vuonna kuvannut olevansa tyytyväinen suunnitelmiin EU:n puolustusyhteistyön syventämisestä. Toisaalta hän on samalla korostanut, että puolustusliiton syntymisellä ei kannata vielä spekuloida. Vuonna 2012 Niinistö, joka on pitkään puhunut EU:n puolustusyhteistyön puolesta, myös arveli, että varsinaiseen ”eurooppalaiseen Natoon” ei ole paluuta (Niinistö oli aiemmissa vaaleissa pitänyt yllä ajatusta ns. Euroopan Natosta).

Paavo Väyrysen mukaan asian ytimessa on kysymys siitä, ”hakeeko Suomi itselleen turvaa säilyttämällä sotilaallisen liittoutumattomuuden ja puolueettomuuden vai haetaanko turvallisuutta liittoutumisen kautta”.

– Sauli Niinistö ajaa liittoutumispolitiikkaa, Väyrynen syytti.

– Sotilaallinen liittoutumattomuus ja puolueettomuus ovat sama asia, mutta Nato-jäsenyyden kannattajat pyrkivät hämärtämään asioita, hän jatkoi.

Yleisesti asiaa on tarkasteltu eri tavoin kuin Väyrynen sen näkee. On katsottu, että vaikka Suomi onkin sotilaallisesti liittoutumaton, se ei enää EU-jäsenenä ja Nato-kumppanina ole puolueeton.

Lue myös:

Näkökulma: Suomi lukitsi itse ovensa Natoon, avaimet syvälle Sauli Niinistön taskuun

Laura Huhtasaari: Kansalle oikeus kumota eduskunnan päätös – ”Minä haluan Sveitsin kaltaisen maan”

Merja Kyllönen IS-tentissä: Suvaitsevaisuus lähtenyt käsistä Suomessa – miksi fasistit saivat marssia?

Alma-kysely: Sauli Niinistön johto luiskahti – Vanhanen Väyrysen edellä

Paavo Väyrysestä tulee presidenttiehdokas: 20 000 kannattajakorttia kasassa

Näkökulma: Yksi mies voi tehdä tyhjäksi Laura Huhtasaaren pelin