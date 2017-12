Tuula Haatainen: Suomen olisi pitänyt haastaa Trump aborttijarrusta – Feministinen ulkopolitiikka kirjattava hallitusohjelmaan

Presidenttiehdokas Tuula Haatainen (sd.) haluaa feministisen ulkopolitiikan osaksi Suomen hallitusohjelmaa ja Euroopan unionia. Hän sanoi Ilta-Sanomien tentissä, että Suomen olisi pitänyt reippaasti kritisoida myös Yhdysvaltain päätöstä leikata tuet seksuaaliterveyttä edistäviltä järjestöiltä abortinvastustuksen varjolla.

Haatainen kommentoi asiaa Ilta-Sanomien Presidentinvaalimessuilla.

Presidentti Donald Trump otti aborttien rajoittamisen painopisteeksi heti noustuaan virkaan ja allekirjoitti asiaa koskevan määräyksen ja myöhemmin säädöksen. Hän kuohutti aborttinäkemyksillään jo vaalikampanjansa aikana.

Haataisen mielestä Suomen olisi ollut syytä ottaa asiaan reippaasti kantaa. Hän huomautti, että päätöksen taustalla on turvallisen abortin vastustaminen ja sanoi, että olisi itse ottanut asian esille tapaamisissa Trumpin kanssa.

–Koska se on väärin, Haatainen sanoi.

Ulkoministeri, katolilainen Timo Soini (sin.) vastustaa aborttia. Hän ei ole innostunut myöskään feministisestä ulkopolitiikasta, jota on aiemmin voimallisesti ajanut Ruotsin demariulkoministeri Margot Wallström. Ruotsissa feministinen ulkopolitiikan harjoittaminen on kirjattu osaksi hallitusohjelmaa. Haataisen mielestä Suomen seuraavan hallituksen tulisi tehdä samoin ja ajaa asiaa myös YK:ssa.

– Suomen pitäisi ottaa reippaasti tämä askel eteenpäin ja toimia yhteistyössä muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa, Haatainen sanoi ja lisäsi, että Suomen pitäisi lisäksi tavoitella YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä mukanaan tämä johtolanka.

Haatainen huomauttaa, että naisten ja tyttöjen asema maailmassa on iso jarru maailman kehityksessä. Monet joutuvat avioon jo teini-iässä ja tyttöjen pääseminen kouluun on heikkoa. Haatainen huomauttaa, että maailman lukutaidottomista kolme neljästä on naisia.

Haataisen mukaan feminismin vastakohtana voi pitää sovinismia, joka liittyy hänen mielestään kansalliskiihkoiluun. Haatainen kuvailee, että feminismi tarkoittaa kaikkea alistavia rakenteita purkavaa lähestymistapaa.

–Demokratia on tärkeä, mutta ei riitä yksin. Pitää olla myös näkökulma, mihin pyritään. Minusta keskeisin tehtävä tämän päivän maailmassa ja myös Suomessa on edelleenkin se, että keskitytään purkamaan alistavia rakenteita.

Haataisen mielestä yhteiskunta, joka ottaa miehet ja naiset tasavertaisesti tekemään, on oikeudenmukainen ja kunnioittaa todennäköisimmin oikeusvaltioperiaatetta. Haatainen sanoi, että Suomessa tasavertaisuutta on toteutettu vahvasti.