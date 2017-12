”Työttömiltä tulee palautetta päin naamaa” – Ministerit puolustivat haukuttuja aktivointitoimia

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) ja työministeri Jari Lindström (sin.) ovat puolustaneet eduskunnassa hallituksen kaavailemaa työttömien aktiivimallia. Mattila vakuutti, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto otetaan valmistelussa tarkasti huomioon. Lindström vetosi kymppilistaan, joka viedään läpi.

Oppositio on haukkunut mallin pystyyn. Myös sote-valiokunta katsoi perustuslakivaliokunnan tavoin lausunnoissaan, että esitykseen liittyy alueiden työpaikkatarjonnan ja työnhakijoiden työllistymisedellytyksien erilaisuudesta johtuvia yleisiä ongelmia, kun avoimien työpaikkojen määrässä ja laadussa on alueellisia eroja. Sote-valiokunta ehdottaa, että aktiivisuutta osoittaviin työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan palveluja esitettyä laajemmin, mutta tuki muuten hallituksen esitystä lausunnossaan.

–Pidän tätä nimenomaan lisäyksenä, joka on tehty myös perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen, eli on lisätty toimenpiteitä, Mattila sanoi eduskunnassa.

Mattila vakuutti myös, että valiokunnan edellyttämä uudistuksen vaikutusten seuranta toteutetaan tarkasti. Hän puhui myös mahdollisesta selvityshenkilöstä. Valiokunta edellytti, että ”uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle”.

–Minusta tämä on selvästi sanottu, Mattila sanoi ja lisäsi, että lausunnon pohjalta on helppo toimia.

Mattila totesi, että samalla TE-palveluita on kehitettävä. Hän toisti opposition mielipiteen siitä, että rangaistusten sijaan tarvitaan kohtaamisia. Mattila lisäsi, että vapaaehtoistyötä helpottaisi laki vapaaehtoistyöstä, joka ”toimisi myös työttömien kohdalla ja auttaisi heitä”.

Lindström vastasi opposition kritiikkiin saaneensa työttömiltä kyllä ”palautetta suoraan päin naamaa ja hyvä niin”. Hän totesi, että SAK on vastustanut aktiivimallia alusta saakka, mutta puhui kymppilistasta, josta on sovittu ja joka viedään maaliin. Kymppilistalla viitataan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen pohjalta laadittuun listaan työllisyyspoliittisista toimista.

Lindströmin mukaan listalta ei voi poimia vain ”rusinoita pullasta”. Hän arveli aktiivimallin olevan ”se kivi siellä pullassa”. Muista listan asioista Lindström mainitsi esimerkkinä nollatuntisopimusten pelisäännöt, jotka tulevat niin ikään eduskuntaan pian.

Lindströmin mukaan Suomen palveluja ei edes tunneta tarpeeksi hyvin ja hallitus aikoo lisätä tunnettuutta. Useampi edustaja nosti salissa esiin vertailun Tanskaan, missä TE-palveluita hoitaa moninkertainen määrä henkilöstöä verrattuna Suomeen. Moni kritisoi, että Suomi tarvitsee lisää henkilöstöä, eikä sanktioita.

Lindström myönsi, että Suomella on pienemmät resurssit. Hän kuitenkin nosti esiin monien haukkumat työttömien haastattelut, joita hallitus lisäsi hiljattain merkittävästi. Lindströmin mukaan Uudellamaalla on tehty loistavaa työtä. Hänen mukaansa elokuussa 2016 tehtiin 3000 työllistymissuunnitelmaa, kun elokuussa 2017 niitä tehtiin yli 30 000. Tämä on ollut Lindströmin mukaan mahdollista, kun työvoimaa on lisätty.

Lindströmin mukaan aktiivimallin tarkoitus on saada ihmiset ottamaan vastaan myös lyhyempiaikaista työtä. Opposition kritiikin työttömien syyllistämisestä hän kielsi jyrkästi, vaikka myönsi toisen puolen.

–Kyllähän tässä on myös pakottamisesta kysymys. Täytyyhän se nyt rehellisyyden nimissä sanoa, Lindström sanoi.

Mattila tai Lindström eivät tähän mennessä ole kommentoineet hallituspuolueiden poissaoloa perjantain täysistunnosta. Tuolloin suuressa salissa oli paikalla vain kourallinen kansanedustajia, kun aktiivimallia käsiteltiin iltapäivästä alkaen. Hallituksen suunnitelmia kävi puolustamassa vain kolme kokoomuksen kansanedustajaa. Muutoin opposition kova kritiikki kaikui tyhjälle salille.

Keskustelu aktiivimallista jatkuu parhaillaan eduskunnassa.

