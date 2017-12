13 eduskunta-avustajaa kertoo seksuaalisesta häirinnästä Ylelle – Ministeriö: ”Se on paljon”

13 eduskunta-avustajaa kertoo Ylen kyselyssä joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssään eduskunnassa. Johtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä pitää lukua suurena.

Vertailu muualle on vaikeaa, mutta esimerkiksi tuoreimman Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan 6–7 prosenttia suomalaisista on kokenut seksuaalista häirintää työpaikoilla. Toisaalta Eurooppalainen työolotutkimus ja Tasa-arvobarometri antavat työelämästä tätä karumman kuvan. Kaikissa tutkimuksissa on havaittu, että naisia ahdistellaan reilusti useammin kuin miehiä.

Työ- ja tasa-arvo-osaston johtaja Auvinen arvioi, että ahdistelu on yleisempää työpaikoissa, joissa on vahvat valta-asemat ja naiset printeisesti alisteisessa asemassa. Eduskunnassa niin avustajat kuin poliitikot ovat töissä määräajalla.

Yle lähetti kyselyn kaikille eduskunta-avustajille ja -ryhmien työntekijöille. 223:sta 95 vastasi. Yksi mies ja 12 naista kertoivat ahdistelusta. Vastauksissa toistuu kertomus, että ahdistelijalla on ollut valta-asema suhteessa ahdisteltavaan.

–Luku kuulostaa isolta, vaikka suurempiakin lukuja on mitattu. Useampi kuin joka kymmenes, se on paljon, Auvinen sanoo Ylelle.

Eduskunnassa käydään tänään ajankohtaiskeskustelu seksuaalisesta häirinnästä Tuula Haataisen (sd.) aloitteesta.

Pääministeri Juha Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä reilu viikko sitten, että ”lainsäädännössä ei varmaankaan kovin paljon voida tehdä ja jos voidaan, niin tehdään”. Tämän jälkeen ainakin kaksi professoria on vastannut Sipilälle, että kyllä voidaan tehdä. Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola kaipasi poliitikoilta toimintaa viime viikolla.

Suomen Akatemian Minna Canth professori Johanna Niemi puolestaan listasi blogissaan tarvittavia toimia. Hän neuvoi pääministeriä ja poliitikkoja muun muassa muuttamaan rikoslakia.

–Ehdota, että raiskauksen tunnusmerkistö muutetaan suostumuksen puutteeksi (nykyisen voiman käytön sijaan), hän kirjoitti.

–Ehdota, että seksuaalinen ahdistelu -rikosta muutetaan siten, että sen piiriin kuuluu myös toistuva, sukupuolen perusteella halventava puhuttelu.

Samaa vaati tänä aamuna Ylen aamu-tv:ssä kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.). Seksuaalinen ahdistelu lisättiin rikoslakiin vasta 1.9.2014.

Viime vuosina työhyvinvointikyselyissä häirintä ei ole noussut eduskunnassa esiin samassa laajuudessa kuin häirintäskandaalin yhteydessä kymmenisen vuotta sitten. Eduskunnassa vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä kyselyyn vastanneista sadasta naistyöntekijästä kolmasosa kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää työpaikallaan.