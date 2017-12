Vain 53 kansanedustajaa ajoi seksuaalisen häirinnän käsittelyyn – Perussuomalaiset: ”Eipä ole kysytty”

Eduskunta käy tänään ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä yhteensä 53 kansanedustajan aloitteesta. Aloitteella on allekirjoittajia kaikista muista eduskuntapuolueista paitsi perussuomalaisista.

Aloite on presidenttiehdokas Tuula Haataisen (sd.) nimissä ja eniten allekirjoittajia onkin demareista, yhteensä 23. Seuraavaksi eniten allekirjoittajia tulee RKP:sta, jonka 10 edustajasta yhdeksän tuki aloitetta. Vasemmistoliitosta allekirjoittajia on kuusi, vihreistä neljä ja kristillisdemokraateista kaksi. Hallituspuolueista eniten allekirjoittajia on kokoomuksesta, viisi. Keskustasta on kolme allekirjoittajaa ja sinisistä yksi. Yksikään ministeri ei allekirjoittanut aloitetta.

Haatainen sanoi Ylen Politiikkaradiossa, että aloite lähetettiin kaikille ja kaikilla on ollut mahdollisuus allekirjoittaa se. Hän arvelee, että osalta on silti voinut jäädä koko aloite huomaamatta. Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoo asiasta kertovalle Iltalehdelle, ettei kyseessä ole kannanotto.

– Media kyseli miksei meidän nimiä ole listalla. Eipä ole kysytty, Meri kommentoi Facebookissa.

Aloitteessa katsotaan, että seksuaalisen häirinnän käsittely on jäänyt Suomessa alkuvaiheeseen, kun muualla Me too -kampanja on johtanut seurauksiin. Allekirjoittajat kuvaavat ongelmaa järkyttäväksi ja toteavat, että se on ollut tiedossa jo pitkään.

– Kun koko Suomi puhuu asiasta, kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta. Siksi on aika, että seksuaalisesta häirinnästä ja sen kitkemisestä käydään parlamentaarinen keskustelu. Keskustelun jälkeen on johtopäätösten ja tekojen aika, aloitteessa todetaan.

Eduskunnassa on yhteensä 200 kansanedustajaa.

Lue myös: 13 eduskunta-avustajaa kertoo seksuaalisesta häirinnästä Ylelle – Ministeriö: ”Se on paljon”