Presidentti Sauli Niinistö: Pelkkä paperittoman piilottaminen ei ole vastoin lakia

Presidentti Sauli Niinistö ei suoraan tuomitse kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten piilottelua. Asiasta kysyttiin MTV:n presidenttitentissä keskiviikkoiltana. Niinistön mielestä raja menee viranomaisten kyselyssä.

Juristitaustaisen Niinistön mielestä toiminta ei ole laitonta niin kauan, kun viranomainen ei tule kysymään niin sanotun piiloteltavan henkilön perään. Paperittomilla tarkoitetaan usein kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, jotka ovat laittomasti maassa. Niinistö korostaa, että ihmisen suojelu ei ole lainvastaista Suomessa.

–Lähtisin ihan kylmästi siitä, että ei Suomessa ole lakia, joka suojelemisen kieltäisi, Niinistö sanoi.

Niinistö lisäsi, että jos toiminnassaan siirtyy viranomaisen vastustamiseen, ollaan jo lain rajan toisella puolella.

–Piilottelu ei sinänsä ole vielä viranomaisen toiminnan estämistä, mutta jos viranomainen tulee kysymään, että ”piilotatko” ja siinä kielteinen vastaus, että ”ei ole näkynytkään”, silloin ollaan aika lähellä ehkä, Niinistö kuvaili.

Juontaja kysyi Niinistöltä, hyväksyykö hän tällaisen piilottelun, jos kukaan ei tule kysymään.

–Ihmisen suojelu ei ole lainvastaista Suomessa. Se vain pitää pitää mielessä.

Eli tässä suhteessa ihmiset voivat noudattaa omaa moraaliaan, kuten parhaaksi näkevät?

–Ihmiset voivat noudattaa omaa moraaliaan aina siihen pisteeseen asti, että heiltä aletaan kysellä, Niinistö vastasi ja lisäsi, että Suomessa ei ole myöskään sellaista lakia, joka estäisi piilottamasta ihmisiä lukuun ottamatta rikollisia, joiden suojelu on kielletty.

Niinistö huomautti, että laittomasti maassa olevat eivät kuitenkaan ole rikollisia.

Väyrynen, Huhtasaari ja Vanhanen vastustivat

Ehdokkaat joutuivat äänestämään siitä, hyväksyvätkö he sen, että kirkko suojelee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Kaikki muut nostivat kätensä ylös hyväksymisen merkiksi, mutta Laura Huhtasaari (ps.), Paavo Väyrynen ja Matti Vanhanen (kesk.) olivat vastaan. Niinistön mielestä kysymys on liian monitahoinen käsiäänestykseen, mutta hän nosti silti äänestyksessä kätensä ylös.

Väyrynen sanoi, että asia riippuu siitä, mitä suojelulla tarkoitetaan. Hänen mukaansa kirkko ei voi estää viranomaisia panemasta täytäntöön lainvoimaisia päätöksiä, mutta hädänalaisia pitää auttaa. Vanhanen oli samoilla linjoilla ja totesi, että auttaa saa, mutta ei piilotella. Vanhanen lisäsi, että hän ei ole kuullut kirkon sinällään piilotelleenkaan ketään. Vanhasen mukaan asia liittyy laajemmin siihen, miten suhtaudutaan kansalaistottelemattomuuteen, joka mahdollisesti pyrkisi estämään lain toteuttamista. Vanhanen ei tätä hyväksy, vaan hänen mukaansa lakia pitää aina noudattaa.

Huhtasaari sanoi samaten, että kirkon tulee noudattaa lakia. Lisäksi hänen mukaansa laittomasti maassa olevat tulisi ottaa säilöön, josta olisi vain yksi tuo ulos, eli ihmisen kotimaahan. Hänen mielestään on käsittämätöntä, että esimerkiksi Irak on kieltäynyt ottamasta vastaan omia kansalaisiaan, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Suomi ei ole vieläkään saanut solmittua palautussopimusta Irakin kanssa. Huhtasaari puhui myös kirkon lähetystehtävästä, jota hän soisi kirkon täyttävän myös paperittomien auttamisen yhteydessä.

Hallitus puuttui piilotteluun

Hallitus päätti budjettineuvottelujensa yhteydessä elokuussa täsmentää laittoman maassa oleskelun edistämisen, esimerkiksi piilottelemisen, kriminalisointia koskevaa lainsäädäntöä. Hallitus päätti säätää erillisen rangaistuksen laittoman maassa oleskelun edistämisestä. Syntynyt kuohunta osoitti, että rajanvetäminen asiassa ei ole ongelmatonta.

Sisäministeriö kiirehti tuolloin täsmentämään, että paperittoman auttamista ei kriminalisoida. Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo puolestaan selvensi Uudelle Suomelle, että tarkoitus on sanktioida täsmällisemmin aktiivinen piilottelu ja palautusten estäminen.

Keskustelussa on aiemmin ollut etenkin kirkon toiminta ja se, miten kirkko auttaa laittomasti maassa olevia. Kirkko on muun muassa hätämajoittanut paperittomia ja ilmoittanut ”suojelevansa” kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Ihmisiä ei kirkon mukaan piilotella, mutta toisaalta ”kirkon ovet eivät ole kiinni” viranomaisten silmistä kadonneiltakaan, arkkipiispa Kari Mäkinen on sanonut.