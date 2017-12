Nils Torvalds: ”Venäjän talous on tikittävä aikapommi”

Presidenttiehdokas Nils Torvalds (r.) uskoo, että Venäjä on suuntaamassa suurkriisiin etenkin taloutensa rakenneongelmien vuoksi.

Torvalds nostaa Puheenvuoron blogissaan esiin Suomea tulevaisuudessa odottavia haasteita. Yksi niistä on Venäjä.

– Itäinen naapurimaamme on hyvää vauhtia suuntaamassa valtavaan kriisiin. Poliittinen järjestelmä on kyvytön vastaamaan haasteisiin. Kansalaisyhteiskunta on viimeisen kolmensadan vuoden aikana mankeloitu olemattomaksi. Ja aikaisemmin sillä ei ollut edellytyksiä kasvaa, Torvalds kirjoittaa.

– Talouden rakenne öljy- ja kaasuriippuvuuksineen ja jyrkkine kehityseroineen ihan Sydän-Venäjää myöten, on aikapommi jossa sytytys jo tikittää, hän jatkaa.

Hänen mukaansa Venäjän poliittinen komento on kykenemätön ohjaamaan jättiläistä uusille urille ”ja on meidän eurooppalaisen tulevaisuuden kannalta täysin arvaamaton”.

Torvalds varoittaa myös EU:n tilanteesta, mutta ei suinkaan liittovaltiokehityksestä, jota osa hänen vastaehdokkaistaan vastustaa. Torvaldsin mukaan liittovaltion vaara on tuulesta temmattu, sillä uhka on päinvastainen.

– EU voi hajota rusinanpoimijoiden piittaamattomuuteen Euroopan yhteisistä eduista. Višegrad-valtiot kokevat pitkäaikaisen sorron jälkeen myöhään syntynyttä kansallisuushurmiota, joka johtaa heitä Eurooppa-sokeuteen ja vaaralliselle tielle omien vähemmistöjen sortamiseen. Esimerkkejä on jo runsaasti, Torvalds väittää.

Hänen mukaansa kohua herättänyt saksalaispoliitikko Martin Schulzin avaus liittovaltiosta ei edusta realistista EU-näkemystä.

