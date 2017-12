Kokoomus: Hallituspuolueiden äänestettävä 5,5%, keskusta eri mieltä – näin alkoholilaista tarkalleen sovittiin

Kokoomus hämmensi pikkutunneille venyneessä alkoholikeskustelussa. Kokoomuksen mukaan kansanedustajilla ei olekaan äänestyksessä vapaita käsiä, kuten kesästä asti on puhuttu. Keskusta on toista mieltä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi keskustelussa torstaina, että vapaita käsiä ei käytännössä ole. Kokoomus lähetti perjantaina eduskuntaryhmälleen Talouselämän mukaan myös ohjeistuksen, jossa vapaat kädet kiellettiin.

–Sitten toinen virheellinen tieto, jota täällä on toistettu, on se, että hallituspuolueet olisivat sopineet, että tässä äänestyskäyttäytymisessä on vapaat kädet tai omantunnon vapaus, ja tiedotusvälineissäkin on ollut tätä tietoa. Näin ei kuitenkaan ole. 20.6. tätä kuluvaa vuotta hallitusryhmien sopimuksessa, neuvottelutuloksessa, joka on silloin myös julkisuuteen tiedotusvälineille annettu, tästä kohdasta lukee, että tiedostetaan, että jollain edustajilla on ensimmäisessä käsittelyssä vaikeuksia tukea 5,5-tuotteiden tuloa vähittäiskauppaan. Tässä ei mainita mitään vapaista käsistä eikä omastatunnosta, mutta tiedostamme tämän tilanteen, Jokinen sanoi eduskunnassa.

Keskustan puolella kuitenkin iloittiin vapaista käsistä, joista on laajasti puhuttu kesällä saavutetun vaikean sovun jälkeen.

–Olen todella iloinen siitä päätöksestä, minkä kesällä hallituspuolueitten ryhmyrit tekivät, että tässä asiassa annetaan kansanedustajille vapaat kädet, sanoi keskustan Hannakaisa Heikkinen.

–Tuo tarkoittaa sitä, että jokainen edustaja täällä salissa, niin hallituksessa kuin oppositiossa, omin kasvoin ja omalla sormen painalluksellaan ottaa kantaa siihen, mitä mieltä hän on tulevasta alkoholipolitiikasta. Nämä nimet onneksi jäävät muistiin, koska me olemme aivan vakuuttuneita, että me tulemme näkemään ne haitat, jos prosenttiosuus nousee 4,7:stä 5,5:een, hän jatkoi.

Oppositiosta ihmeteltiin, että keskustassa laajasti katsotaan, että omantunnonvapaus on, mutta kokoomus päinvastoin katsoo, että tällaisesta ei ole sovittu.

–Tässä vain jää kysymään, onko niin, että tässäkin asiassa nyt kokoomus vie keskustaa kuin litran tuoppia, sivalsi Joona Räsänen (sd.).

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi tiedotustilaisuudessa kesällä näin:

–Tiedostetaan, että joillain edustajilla on lain ensimmäisessä käsittelyssä vaikeuksia tukea 5,5 prosenttia tuotteiden tuloa vähittäiskauppaan. Osalle edustajista siellä on toiveita, että prosentti voisi olla hieman matalampi ja osalla varmaan korkeampi. Tämä tilanne tiedostetaan, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen sanoi, että jos ensimmäisessä käsittelyssä tulee uusia esityksiä, niistä äänestetään. Näin on nyt käynyt. Päivi Räsäsen (kd.) ehdotus oli alin, 3,5 prosenttia ja Jani Mäkelän (ps.) ylin, 8,5 prosenttia. Kaikista ehdotuksista on määrä äänestää tänään alkaen kello 10.

Kaikkonen sanoi kesällä, että asian lopullisessa käsittelyssä edustajia sitoo kuitenkin ryhmäkuri ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien on äänestettävä hallituksen esityksen puolesta.

– Päättyy äänestys prosentista miten tahansa, hallituspuolueet sitoutuvat siihen, että kokonaisuudistusta kannatetaan lopullisessa käsittelyssä, jossa päätetään, hylätäänkö vai hyväksytäänkö uudistus, Kaikkonen sanoi.