Juuri nyt: Alkoholiratkaisu keräsi kansanedustajat ”ennätyksellisesti” eduskuntaan – ”En muista tällaista”

Eduskunta päättää näillä hetkillä alkoholilain kokonaisuudistuksen kohtalosta. Hallituksenkin rivejä repivä äänestys on kerännyt poikkeuksellisen suuren kansanedustajajoukon täysistuntoon.

Istunnosta on poissa ilmeisesti vain 4-5 kansanedustajaa, edustajat raportoivat Twitterissä.

– En muista näin hyvää läsnäoloprosenttia tällä kaudella. Huomaa, mitkä ovat tämän maan kohtalon- tai ainakin herkimmät kysymykset, Sari Multala (kok.) viestittää.

Kansanedustajat ennätyshyvällä läsnäoloprosentilla koolla. Alkoholipolitiikka se tuo kaikki yhteen. Hoidetaan nyt tämä ja siirrytään eteenpäin. Järkevöitetään lainsäädäntöä ja puretaan normeja. Luotetaan ihmisiin. #alkoholilaki https://t.co/cQucTYpv61 — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) December 15, 2017

Alkoholilain äänestyksestä poissa viisi kansanedustajaa. En muista näin hyvää läsnäoloprosenttia tällä kaudella. Huomaa, mitkä ovat tämän maan kohtalon- tai ainakin herkimmät kysymykset. #alkoholi #prosentti #etämyynti — Sari Multala (@SariMultala) December 15, 2017

Eduskunta otti noin kello 11 vielä parinkymmenen minuutin tauon ennen äänestyksiä alkoholilaista. Äänestys on poikkeuksellisen monimutkainen, sillä siihen sisältyy useita eri vaihtoehtoja sekä kaupoissa sallitun alkoholipitoisuuden ylärajasta että muun muassa alkoholin etämyynnistä. Lue lisää: Suuri äänestys IV-oluesta koittaa: Alkoholisota kiihtyi viime hetkillä – 4,7% voikin olla 3,5–8,5%

Uusi Suomi raportoi äänestyksestä heti tuloksen valmistuessa ja seurasi tärkeimpiä käänteitä tässä alla. Seuranta on päättynyt.

Klo 12.30: Nelosoluen vapautuksen tiellä vielä suuren valiokunnan käsittely, jonka tulosta ei voi pitää täysin varmana.

Klo 11.48: Nyt äänestyksen tulos on lopullinen ja eduskunta on äänestänyt 5,5 prosentin puolesta. Ruokakauppojen myymien juomien enimmäisalkoholipitoisuus on siis nousemassa 5,5 prosenttiin, mutta asia menee vielä suuren valiokunnan käsittelyyn. Lue lisää tästä jutusta.

Eduskunnan äänestyksissä alkoholilakiuudistus prosenttikorotuksineen sai enemmistön tuen. Seuraavaksi suuren valiokunnan äänestys asiasta, minkä jälkeen asia palaa istuntosaliin. #alkoholilakiuudistus — Outi Mäkelä (@outimakela) 15. joulukuuta 2017

Klo 11.39: Sarkomaan esitys 5,5 prosentista on voittanut mietinnön eli 4,7 prosenttia äänin 98-94! Kokoomuksen Outi Mäkelä kertoo, että tämä on tulos "tässä vaiheessa", päätös ei ole lopullinen.

Klo 11.37: 8,5 prosenttia ja 5,5 prosenttia vastakkain. 5,5 prosenttia eli hallituksen esityksen mukainen esitys voitti.

Klo 11.35: Ensin äänestetään 3,5 prosentin ja 8,5 prosentin rajan välillä (muutosesitykset). Esitys 8,5 prosentin rajasta voitti tämän.

Klo 11.22: Helsingin Sanomien mukaan eduskunnassa kuhisee tauon aikana, etenkin pääministeripuolue keskustan ja kokoomuksen välillä. Epäselvyyttä on äänestysjärjestyksestä. Lehden mukaan eduskunnassa on ihmetelty, olisivatko loppuäänestyksessä olleet vastakkain hallituksen esityksen mukainen 5,5 prosentin ja korkein esitetty eli 8,5 prosentin prosenttiraja kaupassa myytävään alkoholiin. 8,5 prosentin esitys sekä rajaa alentava 3,5 prosentin esitys ovat vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä, ja näistä voittaja etenee jatkoäänestykseen. Varsinaiset todelliset vaihtoehdot ovat kuitenkin nykyisen 4,7 prosentin säilyttäminen sekä hallituksen esityksen mukainen nosto 5,5 prosenttiin.

Klo 11.06: Nyt istunnossa noin 20 minuutin tauko. Muut asiat on saatu äänestettyä pois alta ja tauon jälkeen äänestetään alkoholilaista.

Nyt enää neljä poissa ja heistä yksi Sipilä, joka on Brysselissä. — Sari Multala (@SariMultala) December 15, 2017