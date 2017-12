Alkoholilain epäselvästä etämyynnistä seuraava riita: Oppositio vaatii täyskieltoa

Eduskunnassa etenevä alkoholilain kokonaisuudistus on jättämässä etämyyntipykälän nykyiselleen, vaikka lain tulkinta on ollut haastavaa. Oppositio on kritisoinut päätöstä kovin sanoin.

Etämyynnistä väiteltiin eduskunnassa viime yönä peräti aamukolmen tienoille. Oppositio vaati etämyynnin selvää kieltämistä lakiin. Pykälät ovat olleet epäselvät ja perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että etämyynti on sallittua, jos sen kieltämistä ei selkeästi kielletä laissa.

Etenemässä olevassa lakiesityksessä etämyyntipykäliä ei ole selvennetty. Eduskunnassa kuitenkin palataan asiaan, sillä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi torstaina eduskunnassa asettavansa työryhmän selvittämään etämyyntiä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan esitys ei kiellä etämyyntiä yksityiseen käyttöön perustuslain edellyttämällä tavalla, ja valiokunta piti esitystä osin jopa ristiriitaisena. Myös talousvaliokunta ja lakivaliokunta katsoivat, että etämyynnin sääntelyä tulee selventää mahdollisimman pian. Eduskunta on kuitenkin käsitellyt alkoholilakia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Siinä edellytettiin vain, että etämyynnin salliminen selvitetään ja valmistellaan.

Valiokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.), Anneli Kiljunen (sd.), Kristiina Salonen (sd.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Veronica Rehn-Kivi (r.) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) jättivät mietintöön vastalauseen, jossa vaaditaan lakiin pykälää, jonka mukaan ”alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti ja kyseiseen myyntiin liittyvä maahantuonti Suomeen on kielletty”.

”Hallitus tuhoaa Alkon monopolin”

Kipakoita puheenvuoroja etämyynnistä on kuultu kaikista oppositiopuolueista. Eduskuntasalissa etämyynnin kieltämisen uupumista ihmetteli torstaina myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sekä eilen että tänään.

–Näyttää siltä, että hallituksen keskinäiset suhteet ovat johtaneet siihen, että tämä etämyynnin kielto on tarkoituksellisesti jätetty pois tästä esityksestä. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä todella huolestuttavaa. Tämäkö hallitus jää historiaan sinä hallituksena, joka tulee tuhoamaan Alkon monopolin Suomesta, Essayah sanoi torstaina.

Etämyyntipykälää kritisoi myös perussuomalaisten entinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi, joka sanoi, että ei voi ”missään mielessä hyväksyä sitä, että tehdään tietoisesti perustuslain vastainen laki etämyynnin osalta”. Sote-valiokunnan perussuomalainen jäsen Arja Juvonen ei kuitenkaan jättänyt etämyynnistä vastalausetta, vaan ehdotti lausumaa, jossa hallitus sitoutuisi ryhtymään etämyyntisäännösten selventämiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi torstain täysistunnossa, että hän asettaa alkuvuodesta työryhmän, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan ohjeen mukaan ”ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat”.

–Selkiyttäminen tulee tehdä siten, että se ei vaaranna suomalaisen Alkon monopoliasemaa, ja tästä on, arvoisa puhemies, hallituksella yhteinen, selkeä kanta, Saarikko sanoi.

Opposition mielestä etämyynnin kohtalo olisi pitänyt ratkaista jo nyt ennen uuden alkoholilain hyväksymistä.

KKO:n päätöstä odotetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntakin totesi, että ”etämyyntiä on tarpeen ja perusteltua säännellä esityksessä ehdotettua selkeämmin”. Valiokunta kuitenkin vetosi siihen, että kansallisen lainsäädännön liikkumavara riippuu vielä EU:n oikeuden sisällön vahvistamisesta ja korkeimmalta oikeudelta (KKO) odotettavasta Alkotaxi-päätöksestä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on todennut jo aiemmin, että etämyyntisäännöstä tarkastellaan uudestaan ja muutetaan tarvittaessa, kun virolaisyrittäjän Alkotaxi-juttuun saadaan KKO:n päätös. Keväällä tullut hovioikeuden päätös ei ole lainvoiminen, koska siitä on valitettu.

Helsingin hovioikeus päätti keväällä Alkotaxi-jutun yhteydessä, että mietojen alkoholijuomien etämyynnin on oltava sallittua, mutta väkevien ei tai muutoin Alkon monopoli vaarantuu. Taustalla oli EU-tuomioistuimelta pyydetty ennakkopäätös, jonka mukaan Alkon monopolilla voi rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta, jos se takaa kansanterveyden ja yleisen järjestyksen suojelun. EU:n yleisperiaatteena on tavaroiden vapaa liikkuvuus.

Suomen lain tulkinta on vaihdellut sen voimaan tulon jälkeen vuodesta 1995. Nykyään laki tulkitaan tiukasti ja katsotaan, että ulkomailta saa etäostaa, mutta ei etämyydä. Tämä tarkoittaa, että ostajan on itse järjestettävä tilauksen kuljettaminen Suomeen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että joko myyjä tai ostaja maksaa Suomen alkoholiverot. Kaikessa muussa toiminnassa kuluttaja rikkoo STM:n mukaan lakia, eikä myyjälle ja ostajalle tulevia seurauksia voi toistaiseksi varmuudella arvioida ennen KKO:n Alkotaxi-päätöstä.

