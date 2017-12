Jussi Halla-aho Ylellä: ”Kärsimme edelleen kieltolain ajoista”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjaa, että suomalainen alkoholipolitiikka ”pitäisi normalisoida”.

– Kärsimme edelleen kieltolain ajoista, jolloin vastuu alkoholin käytöstä sysättiin portsarille tai tarjoilijalle, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Halla-aho vertaa Suomen tilannetta Brysseliin, jossa europarlamentaarikkona viettää useita päiviä joka viikkoa.

– Ruokakaupassa käydessäni ihmettelen sitä, että siellä väkevät melkein kaatuvat päälle, mutta ihmiset eivät silti kuole alkoholinkäyttöönsä.

Eduskunta hyväksyi perjantaina esityksen siitä, että ruokakaupassa myytävien alkoholijuomien prosenttiraja nousee 5,5:een. Halla-aho sanoo henkilökohtaisesti olevansa sitä mieltä, että myös viinien myyminen ruokakaupoissa pitäisi sallia Suomessa. Samalla hän myönsi, että asiassa on ongelmallinen puolensa.

– Alkoholin käyttö kuten moni muukaan elämäntapoihin liittyvä valinta ei ole puhtaasti henkilökohtainen valinta, koska sillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Jussi Halla-aho kommentoi Ykkösaamussa myös viime kesän tapahtumia, jolloin perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi puolueen puheenjohtajiston vaihtumisen jälkeen. Hänen mukaansa Sinistä tulevaisuutta ”ei tietenkään” tarvita.

– Ihmiset ovat todella pettyneitä ja kokevat, että heitä on käytetty hyväksi, jotta nämä ihmiset pääsevät asemiinsa. On vaikea nähdä, että tällaisella puolueella (sinisillä) olisi mitään kannatusta. Perussuomalaisten linja ei ole muuttunut millään tavalla, meillä on edelleen samat ohjelmat, Mielestäni voidaan katsoa, että hallitus ei enää vastaa sitä, mitä ihmiset ovat vaaleissa äänestäneet. Demokratian kannalta olisi ollut hyvä, jos hallitus olisi hajottanut itsensä.

Sininen tulevaisuus pitää tänään ensimmäisen puoluekokouksensa.

–Ymmärtääkseni ei ole sitä vaaraa, että valittaisiin väärä henkilö puolueen puheenjohtajaksi, Halla-aho totesi.