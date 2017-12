SDP-vaikuttajat Mikael Jungnerille: ”Sisäisestä demariudestasi et pääse ihan niin helposti”

Useat näkyvät SDP-vaikuttajat ovat kommentoineet puolueen entisen puoluesihteerin Mikael Jungnerin eropäätöstä. Jungner kertoi perjantaina eronneensa SDP:stä.

–Olet hyvä demari. Sääli, että erosit puolueesta. Sisäisestä demariudestasi et pääse ihan niin helposti, kansanedustaja Nasima Razmyar kommentoi twitterissä.

