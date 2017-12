Sauli Niinistö jyrähti sotilastiedustelujutusta: ”Kriittistä turvallisuutemme kannalta – voi aiheuttaa vakavia vaurioita”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää salaisten asiakirjojen sisällön paljastumista erittäin vakavana asiana. Hän viittaa Helsingin Sanomien sotilastiedusteluun liittyvään artikkeliin.

–Salaisia asiakirjoja on laittomasti luovutettu Helsingin Sanomien haltuun. Siltä osin on rikostutkinta käynnistetty. Korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita, Niinistö sanoo.

Helsingin Sanomille vuodetut asiakirjat käsittelevät muun muassa Viestikoelaitoksen, nykyisen Viestikoekeskuksen, toimintaa ja henkilöstöä. Lehti on saanut haltuunsa myös asiakirja-aineistoa, joista paljastuu tietoa Puolustusvoimien tiedustelusta.

–On aina vakava asia, jos tämäntyyppistä tietoa vuotaa julkisuuteen. Tiedusteluyhteistyö perustuu vaihdantaan ja tiedot ovat luottamuksellisia, joten tilanne ei ole hyvä, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kommentoi aikaisemmin lauantaina STT:lle.

Lisäksi puolustusministeri totesi Twitterissä, että ”sananvapauden väärinkäytöstä on lyhyt matka epäisänmaallisuuteen.”

