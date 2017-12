Asiantuntija sotilastiedustelujutusta: ”Liian aikaista sanoa, minkälaisia pitkäaikaiset seuraukset voisivat olla”

Helsingin Sanomien sotilastiedustelua käsittelevä lauantaina julkaistu artikkeli tyrmistyttää suomalaisia poliitikkoja, virkamiehiä ja tutkijoita. Keskusrikospoliisille on tehty rikosilmoitus, joka koskee turvallisuussalaisuuden ilmaisemista. Myös tapauksen kansainvälinen ulottuvuus huolestuttaa.

–Salaisen materiaalin vuotaminen lehdistölle on täysin edesvastuutonta ja rikollista. Epäisänmaallista on myös sen julkaiseminen. Jos kriisi syttyisi, voisiko valtakunnan yhteen päämediaan luottaa vai olisivatko silloinkin isot otsikot tärkeämpiä, eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan jäsen Mikko Savola (kesk.) ihmettelee Twitterissä.

Ulkoministeriön Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikönpäällikkö Ville Cantell pitää aineiston luovuttamista täysin tuomittavana.

– Työskentelen viestinnässä ja kannatan avoimuutta. Virkamiehenä ja diplomaattina pidän kuitenkin täysin tuomittavana (onkin rikos) luokitellun aineiston luovuttamisen. Kansainvälinen ulottuvuus/vastuu pitää myös julkaisijan muistaa, hän huomauttaa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoo, että tapauksen pitkän aikavälin vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

–On liian aikaista sanoa mitään siitä, minkälaisia pitkäaikaiset seuraukset voisivat olla. Todennäköisesti tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kansainväliseen tiedonjakamiseen muiden kanssa, sillä Suomella on hyvä maine asioiden salassapidossa. Sen perusteella, mitä tiedämme toistaiseksi, ei ole merkkejä siitä, että suomalaiset viranomaiset olisivat tehneet jotain laitonta tai moraalitonta, hän pohtii Twitterissä.

